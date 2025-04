Magdeburg/Halle (Saale). - Die kanadische Stadt Vegreville, 100 Kilometer östlich von Edmonton, nimmt für sich in Anspruch, das größte Osterei der Welt zu haben. Das tonnenschwere Gebilde ist rund acht Meter lang, die Außenhülle aus tausenden Einzelteilen zeigt eine traditionelle ukrainische Osterei-Verzierung. Das Riesenei, das ganzjährig zu bestaunen ist, wurde in den 1970er Jahren von einem kanadischen Künstler mit ukrainischen Wurzeln designt.

Im südfranzösischen Bessiéres nahe Toulouse kommen Tausende Eier in eine Pfanne von der Fläche einer Kleinküche und werden zu einem gigantischen Omelette verrührt. Die Tradition gibt es seit 1973. Wer Glück hat, kann eine Portion der riesigen Eierspeise abgreifen. Sie wird kostenlos verteilt.

Osterferien in Sachsen-Anhalt

Wer die Osterferien lieber in heimischen Gefilden verbringen möchte, erhählt hier die ultimativen Ausflugstipps für die ganze Familie.

Auf dem Ostermarkt in Köthen gibt es sorbische Ostereier. Foto: Schloss Köthen

Tipps für die Osterferien in Köthen: Ferienprogramm für Kinder im Schloss Köthen

Am 8. April um 14 Uhr bietet das Schloss Köthen unter dem Motto „VogelEI – VielerlEI“ ein Ferienprogramm für Kinder ab 7 Jahre an. Mit Spiel und Spaß vergeht hier die Zeit wie im Flug: Es soll das Gewicht von Eiern geschätzt und Vogelnester ihren Besitzer zugeordnet werden.



Am Experimentiertisch gibt es ein Vogelstimmen-Memory sowie Rätsel und Angebote zum Handwerkeln. Das Ferienprogramm ist Teil der aktuellen Sonderausstellung „Leben und leben lassen? Über die Artenvielfalt“. Der Eintritt ist frei! Eine Anmeldung ist über [email protected] möglich.



Anschrift: Museen im Schloss Köthen, Schlossplatz 06366, Köthen

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag, 11 Uhr bis 17 Uhr

Osterferien-Tipps für Dessau: Niedliche Küken schlüpfen im Dessauer Tierpark

Im Tierpark Dessau wird es ab 5. April kuschlig: Dann startet der beliebte Kükenschlupf. Die Besucher können durch den gläsernen Brüter miterleben, wie die kleinen Küken aus ihren Eiern schlüpfen.



Im Ferienprogramm des Tierparks dreht sich alles um das Ei. Vom 7. bis 17. April lernen vormittags Hort- und Feriengruppen und am Nachmittag alle Tierinteressierten, welche Tiere aus dem Ei schlüpfen und wie unterschiedlich und interessant Eier aussehen können. Zudem können Kinder mit Serviettentechnik ein Ei für den Osterstrauß selbst gestalten (das Ei muss mitgebracht) werden. Eine Anmeldung ist unter [email protected]



Anschrift: Tierpark Dessau, Querallee 8, 06846 Dessau-Roßlau

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 9 Uhr bis 18 Uhr

Eintrittspreise: Erwachsene 7 Euro, Kinder (3 bis 12 Jahre) 3 Euro, ermäßigt 5 Euro, Familien 15 Euro

"Die kleine Hexe" wird in der Baumannshöhle gespielt. Foto: Jan Reichel

Tipps für die Osterferien im Harz: Theater in den Rübeländer Tropfsteinhöheln

Zu einem besonderen Ferienspaß laden die Rübeländer Tropfsteinhöhlen tief in den Harzer Bergen ein. In der beeindruckenden Kulisse der Baumannshöhle erleben große und kleine Feriengäste am 10., 11. und 12. April jeweils um 16 Uhr das Theaterstück „Die kleine Hexe“ und am 16. und 17. April jeweils um 16 Uhr sowie am 19. April um 14.30 Uhr das Höhlenevent „Titanic“.



Zusätzlich gibt es an jedem Dienstag, Donnerstag und Samstag im April bis zum 24. April jeweils um 9 Uhr die beliebte Kinder-Taschenlampenführung.



Pünktlich zu den Osterferien ist auch die angrenzende Hermannshöhle im April aus dem Winterschlaf erwacht und will entdeckt werden.



Anschrift: 38889 Höhlenort Rübeland

Öffnungszeiten: Baumannshöhle: 5. bis 9. April täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr, 10. bis 12. April von 9.30 bis 15 Uhr (Vorstellung “Die kleine Hexe” um 16.00 Uhr), 13. bis 15. April von 9.30 bis 16.30 Uhr, 16. und 17. April von 9.30 bis 15 Uhr (Vorstellung “TITANIC” um 16 Uhr), 18. April von 9.30 bis 16.30 Uhr, 19. April von 9.30 bis 13 Uhr (Vorstellung “TITANIC” um 14:30 Uhr), 20. bis 24. April von 9.30 bis 16.30 Uhr, 25. bis 29. April geschlossen; Hermannshöhle: 1. bis 30. April täglich von 9.30 -bis 16.30 Uhr

Eintrittspreise: Baumannshöhle 7,50 Euro, Hermannshöhle 7 Euro, Kinder-Taschenlampenführung 9 Euro

Osterferientipps für den Burgenlandkreis: Osterspaß im Erlebnispark Memleben

Osterolympiade, Kaninchenvorführen mit Kaninhop und Osterei-Suchspiel: Im Erlebnispark Memleben kann man am Ostersonntag, den 20. April und Ostermontag, den 21. April richtig was erleben. Clown Hops und Hopsi sind auch dabei und gehen mit den Kindern auf die Sucher nach dem Osterhasen.



Anschrift: Erlebnispark Memleben, Mönchsweg 1, 06642 Kaiserpfalz OT Memleben

Öffnungszeiten: In den Osterferien täglich (außer 7. und 14. April) von 10 bis 17 Uhr

Eintrittspreise: Tagesticket 19,90 Euro

Meister Langohr wartet auf dem Ostermarkt in Weißenfels. Foto: Anne Kasten

Osterferien in Weißenfels

Am Wochenende des 12. und 13. April verwandelt sich der Weißenfelser Marktplatz ab 10 Uhr in einen Tummelplatz für kleine und große Osterhasen-Fans. Neben traditionellem Handwerk und regionalen Spezialitäten sorgen Blasmusikanten sowie Karussells und Jahrmarktspiele für ausgelassene Stimmung. Und Meister Langohr? Der schaut persönlich vorbei.



Anschrift: Weißenfelser Marktplatz

Öffnungszeiten: 12. und 13. April, 10 bis 18 Uhr

Die Mansfelder Bergwerksbahn startet in die Saison. Foto: Markus Endt

Osterferien-Tipps für das Mansfelder Land

Auf eine Zeitreise in historischen Zügen begeben sich Gäste der Mansfelder Bergwerksbahn. Die Saison startet am 5. April mit der bereits ausverkauften Fahrt mit dem Info-Zug um 10 Uhr.



Doch keine Sorge, die nächste Fahrt lässt nicht lange auf sich warten. Schon am gleichen Tag um 14.45 Uhr nimmt der Regelzug seinen Betrieb auf, um ab dann bis zum 4. Oktober an jedem Samstag um die gleiche Uhrzeit durch die hügelige Landschaft des ehemaligen Bergbaureviers zu rattern. Los geht es am Bahnhof Klostermannsfeld in Benndorf.



Vom gleichen Punkt startet auch die „Wipperliese“ an den kommenden beiden Wochenenden jeweils Samstag und Sonntag zu ihrer Fahrt mit dem historischen Triebwagen durch das idyllische Wippertal bis nach Wippra.



Anschrift: Benndorf, Hauptstraße 15 am Bahnhof Klostermansfeld

Öffnungszeiten: 5. April bis 4. Oktober, jeweils 14.45 von Benndorf

Eitnrittspreise: Erwachsenen Hin- und Rückfahrt 16 Euro, Kinder (ab 7 bis 14 Jahre) 8 Euro, Familienkarte 30 Euro

Tipps für die Osterferien in Sangerhausen: Oster-Party im Rosarium

Am 19. April von 11 bis 16 Uhr lädt Edeka-Lehne zu einer bunten Oster-Party mit vielen Aktionen, Attraktionen und Überraschungen ins Europa-Rosarium nach Sangerhausen ein.



Anschrift: Rosenstadt Sangerhausen GmbH, Am Rosengarten 2a, 06526 Sangerhausen

Öffnungszeiten: Ostersamstag von 11 Uhr bis 16 Uhr, Saison (Haupteingang Am Rosengarten): im Mai täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, Juni bis August von 9.30 Uhr bis 19 Uhr, September und Oktober von 9.30 Uhr bis 17 Uhr

Eintrittspreise: Mai, September, Oktober: Erwachsene 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche (6 bis 16 Jahre) 3 Euro, Familien 16 Euro, Juni bis August: Erwachsene 15 Euro, Kinder und Jugendliche 6 Euro, Familien 32 Euro

Osterferien-Tipps für Eisleben: Ferienworkshop für Kinder

Vom 7. bis 11. April erfahren Kinder und Jugendliche im Ferienworkshop "Voll ungerecht! Lesen-Theaterspiel-Film" alles über das große Thema Gerechtigkeit. In Luthers Sterbehaus in Eisleben lesen sie Auszüge aus Kinderbüchern, um anschließend in die verschiedenen Rolle der Protagonisten zu schlüpfen. So erfahren sie, wie es sich anfühlt, ungerecht behandelt zu werden.



Anschließend interviewen sie sich gegenseitig und jeder ddarf berichten, wie es war ein anderer zu sein. Die Interviews werden abschließend als Präsentation gezeigt. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person und Tag. Die Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03475 7147 823 möglich.



Anschrift: Luthers Sterbehaus, Andreaskirchplatz 7 06295, Lutherstadt Eisleben

Öffnungszeiten: April bis Oktober täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr, November bis März Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr

Eintrittspreise: Einzelticket 5 Euro, Ermäßigt (Schüler 6 bis 18 Jahre) 2,50 Euro, Gruppenticket 4 Euro pro Person (ab 10 Personen), Familienticket 10 Euro

Der Ostermarkt in Halle geht vom 4. bis zum 6. April. Foto: Silvio Kison

Osterferien in Halle: Ferienprogramm im Kulturtreff, Osterausstellung in der Neuen Residenz, Ostermarkt und Burg-Saisoneröffnung

Ferienprogramm im Kulturtreff "Krimzkrams": In den Osterferien bietet das "Krimzkrams" in Halle jede Menge Handwerliches und Kreatives. Am 7. April gibt es einen Workshop zum Thema "Upcycling mit Fahrradschläuchen", am 10. April geht es um die japanische Buchbindekunst für Anfänger, die "Kleine Häkelschule" erwartet Kreative am 15. April und am 17. April werden Schilder für den Kräutergarten gestaltet.



Anschrift: kunZstoffe – urbane Ideenwerkstatt e.V., krimZkrams, Beesener Straße 237, 06110 Halle

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 Uhr bis 14 Uhr

Osterhasendorf in der Osterausstellung der Neuen Residenz: In der Osterausstellung in der Neuen Residenz in Halle, die vom 4. bis 21. April stattfindet, gibt es in diesem Jahr eine besondere Attraktion: Ein liebevoll gestaltetes Osterhasendorf, das sich über den gesamten Bereich des historischen Ensembles erstreckt. Mithilfe einer Landkarte können die Gäste das Dorf erkunden, die Bewohner des Osterhasendorfes kennenlernen und an jeder Station spannende Geschichten erleben.



Jede Parzelle bietet eine kleine Osterhasengeschichte und eine Aufgabe, die Teil einer aufregenden Rallye ist. Diese führt die Besucherinnen und Besucher schließlich zum Höhepunkt des Ausflugs: der Ostereiermanufaktur in der Neuen Residenz.



Anschrift: Neue Residenz, Domstraße 5, 06108 Halle

Öffnungszeiten: vom 4. April bis 21. April täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet

Der Eintritt ist frei!



Der Ostermarkt auf dem halleschen Marktplatz vom 4. bis 6. April läutet die Ferien mit 90 österlich dekorierten Ständen, einem Streichelzoo und Kinderkarusells gebührend ein.

Sturm auf die Burg Giebichenstein: Am letzten Ferientag, dem 19. April, lädt das hallesche Stadtmuseum zum "Sturm auf die Burg" - der traditionellen Saisoneröffnung der Burg Giebichenstein. Es können Holzschilder bemalt werden, mittelalterliche Spiele ausprobiert und kleine Zinnobjekte gegossen werden.

60 Bauwerke in Mini-Ausführung gibt es in Wernigerode. Foto: Mirko Lehmann

Osterferien-Tipps in Wernigerode: Bürger- und Miniaturenpark

Der Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode startet am Samstag, den 5. April, in die neue Saison. Rund 180.000 Frühblüher setzen frühlingshafte Farbtupfer, wenn die Besucher 60 bedeutende Harzer Bauwerke in Mini-Ausführung bestaunen und anschließend die 60 Themengärten des Bürgerparks mit Spielplätzen, Kletterfelsen und Tiergehege erkunden. Bis Oktober ist der Park nun täglich ab 9 Uhr geöffnet.



Anschrift: Miniaturenpark Wernigerode, Dornbergsweg 27, 38855 Wernigerode

Öffnungszeiten: April bis Oktober von 9 bis 18 Uhr

Eintrittspreise: Miniaturenpark inklusive Bügerpark: Erwachsene 10 Euro, Ermäßigte 5 Euro, Familienkarte 23 Euro. Nur Bürgerpark: Erwachsene 4 Euro, Ermäßigte 2 Euro, Familienkarte 9 Euro

Im Elbauenpark im Magdeburger Osten können kleine Entdecker auf Schatzsuche gehen. Foto: Andreas Lander/NKE GmbH

Tipps für die Osterferien in Magdeburg: Ferienprogramm und Osterschatzsuche im Elbauenpark

Im Elbauenpark startet die Osterschatzsuche am 12. April. Kleine und große Gäste spazieren dann mit einer Schatzkarte durch den Park, in dem überall Buchstaben versteckt sind. Schlau zusammengesetzt, ergeben sie das Lösungswort. Die ausgefüllte Schatzkarte wird an den Parkausgängen in den Briefkasten geworfen - es winken tolle Preise und Überraschungen. Die Schatz-Rallye geht bis zum 21. April.



Von Karfreitag bis Ostermontag von 10 bis 18 Uhr lädt Zauberkünstler Haraldino am Rutschenturm zum Basteln von Ostergestecken, Hasen, Körbchen und Karten ein.



Auch am Abend ist was los: Vom 12. bis 21. April von 18 bis 22 Uhr gibt es Lichtskulpturen des Cottbuser Lichtkünstlers Jörn Hanitzsch zu bestaunen.



Das Ferienprogramm lockt am 8. April ab 15 Uhr zur Waldtour "Baum und Specht per du" mit dem Förster und am 15. April ab 15 Uhr zur Safari "Wir bauen eine Flusslandschaft" auf den Spuren des Elbe-Bibers.



Anschrift: Elbauenpark, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Öffnungszeiten: Park: März 10 Uhr bis 18 Uhr, April 9 Uhr bis 18 Uhr, Mai bis August 9 Uhr bis 19 Uhr, September bis Oktober 9 Uhr bis 18 Uhr, November bis Februar 10 Uhr bis 16 Uhr; die Attraktionen wie beispielsweise Sommerrodelbahn und Schmetterlingshaus haben eigene Öffnungszeiten

Eintrittspreise: Tagesticket (mit Attraktionen) für Erwachsene 9 Euro, Ermäßigt (7 bis 17 Jahre) 5,50 Euro; Grünticket (Spielplätze und Parks) für Erwachsene 5 Euro, Ermäßigt 3 Euro

Osterferien-Tipps für Wittenberg: Wissenswertes zum Osterbrauch und Ferienprogramm im Augusteum

Osterbräuche und Bastelei: Am 8. April gehen Kinder ab sechs Jahren im Augusteum in Wittenberg dem Osterfest auf den Grund: Welche Brauchtümer gibt es heute, welche gab es früher? Wie haben Luther und seine Familie das Fest gefeiert? Und warum färbt man Ostereier? In der Werkstatt werden anschließend gemeinsam kleine Osterüberraschungen hergestellt. Die Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03491 4203 137 möglich. Die Teilnahme kostet 6 Euro pro Person.



Porträts im Mittelalter: Am 15. April geht es im Augusteum um "Schein und Sein im Mittelalter". Wieso sieht Luther auf den Porträts eigentlich immer ein bisschen anders aus? Wurde bei den Gemälden im Mittelalter etwa so getrickst, wie heute auf Social Media? Im Programm wird Luther außerdem mittels App ins 21. Jahrhundert geholt und in einen hippen Influencer verwandelt. Die Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03491 4203 137 möglich. Die Teilnahme kostet 6 Euro pro Person.



Anschrift: Augusteum im Lutherhaus, Collegienstraße 54, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Öffnungszeiten: April bis Oktober täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr, November bis März Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr, montags geschlossen

Eintrittspreise: Einzelticket 6 Euro, Ermäßigt 4 Euro, Familienticket 15 Euro, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt