Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag. 2025 fällt der Muttertag auf den 11. Mai.

Magdeburg. - Egal ob die Kinder vier, 14 oder 40 Jahre alt sind: Am Muttertag freuen sich alle Mamas über eine kleine Geste.

Der Muttertag hat kein festes Datum, er wird immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Dieses Jahr fällt er auf den 11. Mai.

Wir haben fünf Geschenkideen zum Muttertag zusammengestellt, die über Blumen und Pralinen aus dem Supermarkt hinausgehen – und über die sich Mütter garantiert freuen.

1. Zehn Dinge, die Sie an Ihrer Mutter lieben

Nehmen Sie sich schönes Briefpapier und schreiben Sie zehn Dinge auf, die Sie an Ihrer Mutter lieben.

Das müssen nicht zwingend Eigenschaften wie "deine warmherzige Art" oder "deine Bescheidenheit" sein. Sie können auch Dinge notieren wie "dass ich dich Tag und Nacht anrufen kann", "dass du mir mein Lieblingsessen kochst, wenn ich krank bin" oder "dass du mich bei Liebeskummer tröstest".

Wer will, kann den Zettel in einen Bilderrahmen einrahmen und in Geschenkpapier verpacken.

2. Selbst gemachte Knusperflocken

Falls Ihre Mutter gern Schokolade isst, können Sie sie mit selbst gemachten Knusperflocken überraschen. Dafür benötigen Sie:

250 Gramm Knäckebrot

400 Gramm Vollmilchschokolade

Das Knäckebrot in einem Mixer sehr fein mahlen. Wer keinen Mixer hat, kann das Knäckebrot in einer großen Schüssel mit einer Tasse oder einem Krug zermahlen.

Die Schokolade im Wasserbad schmelzen. Dann die geschmolzene Schokolade mit dem Knäckebrotmehl vermengen.

Die Schoko-Knäckebrotmasse in einen Spritzbeutel füllen und kleine Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech spritzen. Alternativ die Häufchen mit einem Teelöffel auf das Blech setzen. Anschließend fest werden lassen.

3. Selbst gemachtes Granola

Ihre Mutter mag keine Schokolade? Dann verschenken Sie statt Knusperflocken ein selbst gemachtes Granola. Das ist ebenso einfach in der Zubereitung, geht schnell und macht viel her. Sie benötigen:

400 Gramm Haferflocken

100 Gramm geraspelte Kokosnuss

200 Gramm Nussmischung (ungesalzen)

5 EL Sonnenblumenkerne

3 EL Sesam

2 TL Zimt

100 ml pflanzliches Öl

150 ml Ahornsirup oder Honig

Haferflocken, Kokosnussraspeln, Nüsse, Sonnenblumenkerne, Sesam, und Zimt vermengen. Dann Öl und – je nach Vorliebe – Ahornsirup oder Honig unterrühren. Wer sich für Honig entscheidet, sollte ihn vorher in einem Topf erwärmen, sodass er schön flüssig wird.

Die Masse auf einem Blech verteilen und bei 170 Grad rund 45 Minuten lang backen. Damit das Granola von allen Seiten braun wird, sollte man es alle 15 Minuten wenden. Nach dem Backen auf dem Blech so lange abkühlen lassen, bis es wirklich kalt ist.

Das Müsli in ein Einmachglas mit einer Gummidichtung und Bügelverschluss füllen – so bleibt es knusprig. Wer ein Etikettiergerät zu Hause hat, kann ein Etikett mit der Aufschrift "Granola für die beste Mama der Welt" draufkleben.

4. Selbst beklebtes Fotoalbum

Ein Fotobuch online erstellen, das kann jeder. Viel schöner sind Fotoalben, die man selbst beklebt und beschriftet hat. Für alle, die das noch nie gemacht haben: Im Drogeriemarkt kann man sowohl Fotos ausdrucken als auch Fotobücher, Fotoecken, geeignete Stifte und sogar Geschenkpapier kaufen.

Wer nur wenige Fotos von sich und seiner Mutter hat, kann auch Bilder von gemeinsamen Urlauben, den Geschwistern oder dem Familienhund einkleben.

5. Gutschein für gemeinsame Unternehmung

Je älter man wird, desto weniger Zeit verbringt man mit seinen Eltern. Umso mehr wird sich Ihre Mutter freuen, wenn Sie ihr einen Gutschein für eine gemeinsame Unternehmung schenken – etwa für ein Frühstück in ihrem Lieblingscafé, ein Konzert, einen Tag in der Therme oder eine Weinprobe.

Damit der Gutschein nicht verstaubt, sondern auch wirklich eingelöst wird, vereinbart man am besten noch am Muttertag einen Termin.