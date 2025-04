Weißenfels/MZ. - Auf besondere Weise will die Stadt Weißenfels in diesem Jahr den Muttertag am 11. Mai begehen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wird an dem Sonntag zum Mitbring-Brunch auf den Marktplatz eingeladen. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr werde eine endlos lange Tafel aufgebaut, an der Familien gemeinsam schlemmen und genießen können. Die Idee: Indem jeder eine kulinarische Kleinigkeit mitbringt, kann so ein buntes Buffet für alle entstehen.

