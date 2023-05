Kindertagesstätten in Wittenberg Mehr Kinder in Wittenberger Kitas - In einer Kita hat sich die Zahl fast verdreifacht

Die Zahl der in den Kitas der Stadt Wittenberg betreuten Kinder stieg im Vorjahr etwas an. Der Eigenbetrieb Kommbi hat nun Zahlen veröffentlicht. In einer Kita wurden es fast drei mal so viele Kinder wie zuvor.