Viele junge Familien denken über ein Eigenheim nach. Der springende Punkt ist dabei meist die Finanzierung. Seit etwa einem halben Jahr gibt es das Programm „Jung kauft Alt“. Mit zinsgünstigen Krediten soll Familien mit kleineren Kindern der Kauf älterer Gebäude erleichtert werden. Das ist an Bedingungen geknüpft. Ute Kesselring, Finanzierungsexpertin des Verbands der Privaten Bausparkassen, und Anne-Kathrin Gross, Bauherrenberaterin des Bauherren-Schutzbunds, haben beim Leserforum die Fragen der Anrufer dazu beantwortet. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick: Wir erwarten in einem halben Jahr unser erstes Kind. Können wir jetzt schon einen Kredit aus dem Programm „Jung kauf Alt“ beantragen? Ein geeignetes Haus haben wir bereits gefunden.Leider nein. Selbst für den Fall, dass Sie die Einkommensgrenze von 90.000 Euro nicht überschreiten, gilt grundsätzlich als Voraussetzung, dass bereits ein Kind bis zum Alter von 18 Jahren im Haushalt leben muss. Hinzu kommt, dass Sie vor der Antragstellung zwar den Kaufvertrag abschließen können, jedoch der eigentliche Erwerb – also die Zahlung des Kaufpreises – erst nach der Antragstellung erfolgen darf. Informieren Sie sich bitte auch hierzu bei Ihrem Finanzierungspartner bei Hausbank oder Bausparkasse, denn der Vertrag sollte eine aufschiebende Bedingung enthalten.Was bedeutet „aufschiebende Bedingung“?Der Verkäufer muss damit einverstanden sein, dass der Kaufvertrag erst mit Bewilligung des Kreditantrags seitens der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) in Kraft treten wird.

