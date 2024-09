Die Kinder müssen an die frische Luft! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was man mit Kindern am Wochenende vom 14. und 15. September unternehmen kann.

Feiern, toben, spielen: Das ist am Wochenende in Sachsen-Anhalt los

Halle/MZ. - Spaß, Sport und Spiel - in Sachsen-Anhalt gibt es an jedem Wochenende tolle Ausflugsziele für Familien. Wir verraten wo.

PS: Ganz unten gibt es DEN Tipp schlechthin für gemütliche Abende am Lagerfeuer - ein einfaches Rezept für Knüppelkuchen!

1. Eisleber Wiesenmarkt

Endlich ist es soweit! Der 503. Eisleber Wiesenmarkt wird am 13. September eröffnet. Bis Montag gibt es mit 350 Geschäften, davon fast 50 Fahrgeschäfte und mehr als 100 Imbiss- und Süßwarengeschäfte, das passende Angebot für alle Adrenalinjunkies und Schleckermäuler.

Seinen glitzernden Abschluss findet das jährliche Spektakel am Montag um 22 Uhr mit einem riesigen Feuerwerk.

Datum: 13. bis 16. September, Wiesengelände in Eisleben

2. Alpakahof Gommlo im Landkreis Wittenberg

Wie wäre es mit einem Ausflug auf den Alpakahof Gommlo im Landkreis Wittenberg? Dort gibt es niedlichen Nachwuchs.

Wie die Geburt bei Alpakas abläuft, welche Herausforderungen es gibt und was mit dem kleinen Neuzugang geplant ist - im Video gibt es alle Infos.

Anmeldung am besten telefonisch unter 0160 3457246

3. Klettern, rutschen, balancieren: Kletterparks

In Mitteldeutschland gibt es viele Kletterparks, die sich durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und spezielle Attraktionen auszeichnen.

Mitten in der Natur oder doch lieber Indoor? Für alle Wetterlagen findet sich das passende Angebot.

4. Tage des Gesellschaftsspiels in Halle

Die Stadtbibliothek Halle lädt alle Interessierten ein, die Tage des Gesellschaftsspiels in der Zentralbibliothek am Hallmarkt zu erleben.

Das Non-Profit-Projekt "Stadt Land Spielt!" bringt Kinder, Familien und Brettspielfreunde zusammen, um in entspannter Atmosphäre neue Spiele auszuprobieren und gemeinsam Freude am Spiel zu erleben. Der Eintritt ist frei!

Übrigens: Im Rahmen des Kulturellen Themenjahres 2024 "Komm raus zum Spielen!" sind 11 Spielarenen im Stadtgebiet von Halle aufgestellt worden. Die Arenen, die in allen Stadtteilen zu finden sind, laden Menschen jeden Alters zum Spielen und zur Begegnung im öffentlichen Raum ein.

Datum: 14. September, 10 Uhr, Stadtbibliothek Halle

5. Radtouren in der Region

Ab aufs Rad! In der Region kann man viele tolle Radstrecken entdecken.

Neben Radwegen entlang der Saale, Elbe oder Unstrut, locken auch die Seen in Mitteldeutschland zu wundervollen Touren. Ob Geiseltalsee, Goitzsche oder Süßer See - hier kommen sportliche Familien auf ihre Kosten. Die MZ stellt die Routen vor.

PS: Hier haben wir Tipps für stressfreie Radtouren mit kleinen Kindern zusammengefasst.

6. Götschefest in Sennewitz im Saalekreis

In Sennewitz (Saalekreis) wird am Samstag am KulturContainer das Götschefest gefeiert. Höhepunkte sind der Auftritt der Drittklässler mit ihrem Programm zur diesjährigen Schuleinführung und das Konzert des Gutenberger Posaunenchors. Vor Ort ist das Spielemobil des CVJM Familienarbeit Mitteldeutschland.

Am Abend findet das Fest mit einem Laternenumzug seinen gemütlichen Abschluss. Die Laternen dafür können am Nachmittag vor Ort gebastelt werden.

Datum: 14. September, 14 Uhr in Sennewitz am KulturContainer

7. Theaterfestival in Kalbe

Artisten, Akrobaten, Tänzer, Musiker und Poeten aus aller Welt kommen am Wochenende für Auftritte in die Künstlerstadt Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel). Beim "Brucca!"-Festival werden in der Altstadt von Kalbe bis Sonntag Plätze und Orte auf und neben der Straße bespielt. Für Kinder bis 6 Jahre ist der Eintritt frei.

Der Name "Brucca" ist das althochdeutsche Wort für Brücke. Kalbe liegt an der Milde und wird auch als "Stadt der 100 Brücken".

Datum: 13. bis 15. September, Altstadt Kalbe

Tipps für Sangerhausen und Umgebung

Im Mansfelder Land gibt es für Familien mit Kindern an diesem Wochenende jede Menge Action. Hier gibt es eine Übersicht.

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jeden Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

PS: So wird es kuschelig: Mit einem Knüppelkuchen am Lagerfeuer

Es ist Knüppelkuchenzeit: Egal, ob über dem Lagerfeuer oder am Grill, das Stockbrot schmeckt Jung und Alt. Hier gibt es ein einfaches Rezept.

Neben dem simplen Grundrezept können kleine und große Knüppelkuchenbäcker auch einmal mit weiteren Zutaten wie Kräutern, Bacon oder Schokolade experimentieren.