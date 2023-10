Das Musical gehört zu den erfolgreichsten an der New Yorker Theatermeile. Bald soll es auch eine Verfilmung mit Ariana Grande geben.

McKenzie Kurtz, Alyssa Fox, und das Ensemble von „Wicked“ am New Yorker Broadway.

New York - Das Erfolgsmusical „Wicked – Die Hexen von Oz“ feiert am Montag (30. Oktober) sein 20. Jubiläum am New Yorker Broadway. Rund um das Jubiläum herum seien unter anderem Sondervorstellungen sowie Auftritte unter freiem Himmel geplant, teilten die Veranstalter mit. Zudem soll die Spitze des berühmten Empire State Building zu Ehren des Musicals am Montag grün leuchten.

„Wicked“ erzählt die Geschichte der ungleichen Hexen Elphaba und Glinda, die sich beide in den Prinzen Fiyero verlieben. Das Musical ist die Vorgeschichte zum „Zauberer von Oz“. 2003 feierte das Stück Premiere am Broadway - länger als „Wicked“ liefen und laufen nur „Das Phantom der Oper“, „Chicago“ und „Der König der Löwen“ an der New Yorker Theatermeile.

Auch in vielen anderen Ländern weltweit wurde das mehr als hundertfach ausgezeichnete „Wicked“ aufgeführt, in Deutschland unter anderem in Stuttgart und Oberhausen. Neben Deutsch wurde „Wicked“ auch auf Japanisch, Niederländisch, Spanisch, Koreanisch und Portugiesisch übersetzt und bislang von rund 65 Millionen Menschen weltweit gesehen.

Die Idee zu dem Musical sei ihm gekommen, weil eine Freundin ihm bei einem Schnorchel-Ausflug von einem Buch von Gregory Maguire erzählt habe, auf dem „Wicked“ nun basiert, sagte der Broadway-Autor Stephen Schwartz (75) der Deutschen Presse-Agentur. Es sei die Geschichte des Zauberers von Oz, aber aus der Perspektive der Hexen. „Jedes Haar auf meinem Körper hat sich da sofort aufgestellt und ich dachte: Das ist die beste Idee, die ich je gehört habe. Das ist eine geniale Idee - und fühlt sich an wie ein Musical.“

Derzeit arbeitet Schwartz an einer Verfilmung von „Wicked“, bei der unter anderem US-Sängerin Ariana Grande mitspielen und Jon M. Chu Regie führen soll. Veröffentlicht werden soll der Film 2024.