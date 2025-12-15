Das Fotomuseum in Markkleeberg, untergebracht in einem futuristischen Bau, erzählt die Historie des Mediums anhand von Kameras und Bildern. Aber wie lange noch?

Untergebracht in einem futuristischen Bau im Agrapark Markleeberg: das Deutsche Fotomuseum.

Markkleeberg/MZ - Es gibt mindestens zwei Gründe, aus denen sich ein Besuch des Deutschen Fotomuseums in Markkleeberg lohnt. Zum einen ist da die Sammlung, die laut dem Direktor, Andreas J. Mueller, ihresgleichen sucht. Lediglich in München, sagt Mueller, gebe es noch Vergleichbares. Zum anderen aber, augenfälliger zunächst, ist da das Gebäude.