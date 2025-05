Eine Reiseempfehlung für Schulklassen, aber für wen noch? Die Klassik Stiftung Weimar feiert die Ankunft Goethes in der Stadt vor 250 Jahren mit einer „Faust“-Ausstellung.

„Faust“-Ausstellung in Weimar

„Solch ein Gewimmel will ich sehen“: Comic-Künstler Simon Schwartz vor seinem „Faust“-Wandbild

WEIMAR/MZ. - Was wäre Weimar heute ohne Goethe? Ohne den Umstand, dass ein mutwilliger junger Herzog im November 1775, also vor 250 Jahren, den seinerzeit skandalträchtigsten deutschsprachigen Nachwuchsschriftsteller in seine Residenz gezogen hätte? Literarisch ein Junger Wilder, der sich um ein Haar gegen eine Zukunft im Osten entschieden hätte.