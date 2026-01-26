Fans von "Wer wird Millionär?" schauen aktuell in die Röhre. RTL räumt den Quiz-Sendeplatz am Montag für eine andere beliebte Show frei. Günther Jauch verschwindet deswegen für mehrere Wochen aus der Primetime.

Zwangspause für "Wer wird Millionär?"! Deshalb fliegt WWM aus dem Programm

Der Grund ist eine andere beliebte Sendung. (Foto: dpa/RTL | Stefan Gregorowius)

Köln. – Quizfans müssen in den nächsten Tagen stark sein. "Wer wird Millionär?" verschwindet für mehrere Wochen aus dem Abend-Programm von RTL.

Lesen Sie auch: "Verantwortlicher wurde entlassen"! Günther Jauch entsetzt über "Wer wird Millionär?"-Pannen

Fans von Günther Jauch müssen sich gedulden, denn der Sender räumt zur besten Sendezeit einem anderen Publikumsmagneten den Vortritt ein.

RTL verbannt "Wer wird Millionär?" aus der Primetime

Am vergangenen Montag verabschiedete sich Günther Jauch noch routiniert vom Publikum, doch statt einer regulären Fortsetzung folgt nun eine längere Pause. Der Grund liegt im australischen Dschungel. Seit dem 23. Januar läuft "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" täglich um 20.15 Uhr und belegt damit den festen Quiz-Sendeplatz am Montagabend.

Auch interessant: „Klugscheißer“ aus dem Harz bei „Wer wird Millionär?“: Tortur vor zweitem Auftritt

Das Reality-Format hat für RTL traditionell Priorität. Während mehr oder weniger bekannte Promis im Camp um Aufmerksamkeit kämpfen, bleibt für WWM kein Platz im Abendprogramm.

Auch nach dem Dschungel-Finale ist vorerst kein Raum für eine Rückkehr, denn am 9. Februar steht noch das große Wiedersehen der Camper mit Sonja Zietlow und Jan Köppen an.

Lange Pause durch Dschungelcamp: "Wer wird Millionär?" kehrt im Februar zurück

Im Kölner Studio herrscht dennoch kein Stillstand. Der Sender produziert während der Unterbrechung weitere neue Ausgaben, wie Tag24 weiß. Am Montag, dem 16. Februar, kehrt Günther Jauch zur gewohnten Uhrzeit zurück.

Lesen Sie auch: Bad Lauchstädterin bei „Wer wird Millionär“: „Ich war froh, dass ich noch meinen Namen wusste.“

Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten möchte, kann die neuen Episoden bereits früher sehen. Auf RTL+ stehen die kommenden Ausgaben jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung im Fernsehen bereit.