Dreimal war Diane Ladd für einen Oscar nominiert. Sie stand auch gemeinsam mit ihrer Tochter Laura Dern vor der Kamera. Nun ist die US-Schauspielerin mit 89 Jahren gestorben.

Los Angeles - Die US-Schauspielerin Diane Ladd, die dreimal für einen Oscar nominiert war, ist tot. Ihre Tochter, Oscar-Preisträgerin Laura Dern, gab den Tod ihrer Mutter bekannt. Ihre „großartige Heldin“ sei heute in ihrem Haus im kalifornischen Ojai gestorben, schrieb Dern (58) in einer Mitteilung, die dem „Hollywood Reporter“ und anderen US-Medien vorlag. Dern würdigte Ladd als „großartigste Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und einfühlsamen Geist“. Ladd wurde 89 Jahre alt.

Ladd und Dern, die zusammen in dem Film „Die Lust der schönen Rose“ (1991) auftraten, hatten sich damit beide eine Oscar-Nominierung verdient. Zuvor

spielten sie auch in David Lynchs „Wild at Heart - Die Geschichte von

Sailor und Lula“ (1990) Seite an Seite. Auch für diese Nebenrolle hatte Ladd eine Oscar-Nominierung erhalten. Die erste Anwartschaft für Hollywoods höchsten Preis holte Ladd zu Beginn ihrer Filmkarriere mit einer Nebenrolle in dem Filmdrama „Alice lebt hier nicht mehr“ (1974) unter der Regie von Martin Scorsese.

Hollywood-Stern für die Dern-Familie

Laura Dern stammte aus der Ehe von Ladd mit dem Schauspieler Bruce Dern (89), die 1969 geschieden wurde. Im Jahr 2010 wurde die Dern-Familie mit drei Sternenplaketten auf Hollywoods Walk of Fame verewigt. Bruce Dern glänzte in Filmen wie „Der große Gatsby“ (1974), „Coming Home - Sie kehren heim“ (1978) und „Nebraska“ (2013). Laura Dern holte mit ihrer Nebenrolle in dem Ehedrama „Marriage Story“ (2020) einen Oscar.

Mit drei Sternen wurden Diane Ladd, Bruce Dern und Laura Dern auf dem Walk of Fame verewigt. (Archivbild) Matt Sayles/AP/dpa