In der "NDR Talk Show" wird es am Freitag, dem 7. November bestimmt auch etwas zu lachen geben. Zu Gast sind bei Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burkhardt mit Anke Engelke und Désirée Nick auf jeden Fall zwei Promis, die für ihren Humor bekannt sind.

Es wird lustig! Diese Promis sind am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast

Barbara Schönberger und Hubertus Meyer-Burckhardt sind am Freitag, dem 7. November, die Gastgeber der "NDR Talk Show".

Hamburg. – Auf etwas Humor dürfen sich Fans der "NDR Talk Show" am Freitag, dem 7. November, wohl auf jeden Fall freuen. Denn zu Gast sind unter anderem Komikerin Anke Engelke und Kabarettistin Désirée Nick.

Ab 22 Uhr plaudert das Moderatoren-Duo Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt mit den beiden Frauen und weiteren Prominenten über ihre Arbeit und ihr Leben.

Anke Engelke: Von der "Wochenshow" zur ernsten Schauspielerin

Anke Engelke stand schon als Kind vor der Kamera, sang unter anderem im Duett im Udo Jürgens. Den meisten Fernsehzuschauern dürfte sie aber als Gesicht der Sat.1-"Wochenshow" und mit ihrer eigenen Comedy-Sendung "Ladykracher" bekannt sein.

Schauspielerin Anke Engelke bei der Filmpremiere zu "Dann passiert das Leben". (Foto: Imago/Lindenthaler)

Die Komikerin, die aktuell in einer Serie über die Deutsche Bahn zu sehen ist, kann aber nicht nur lustig sein. Längst hat sich Engelke auch mit ernsten Rollen als Schauspielerin etabliert.

Jetzt spielt die 59-Jährige zum Beispiel an der Seite von Ulrich Tukur in dem Ehedrama "Dann passiert das Leben" mit – einem Film, in dem der Alltag eines Paares ins Wanken gerät.

Désirée Nick kommt nach "Promi Big Brother" nun in die "NDR Talk Show"

Sie ist für ihre spitze Zunge bekannt: Kabarettistin Désirée Nick mag es zu provozieren, wie man zuletzt wieder bei "Promi Big Brother" sehen und hören konnte.

Désirée Nick ist bekannt für ihre provokante Art. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben. (Foto: Imago/Star-Media)

Die ausgebildete Balletttänzerin und Schauspielerin verdient ihr Geld neben der Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten wie dem RTL-Dschungelcamp vor allem durch Auftritte mit eigenen Bühnenprogrammen oder Theaterstücken.

Jetzt hat die 69-Jährige eine Hommage an die deutsche Hauptstadt geschrieben. In ihrem Buch "Nice to meet you, Berlin" erkundet Nick laut NDR das Leben in Berlin und verrät ihre ganz persönlichen Lieblingsorte.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" am Freitag, dem 7. November:

Anke Engelke – Schauspielerin und Komikerin

Désirée Nick – Kabarettistin und Autorin

Frank Schätzing – Bestseller-Autor

Lang Lang – Star-Pianist

Julius Weckauf – Schauspieler

Frederik und Johanna Braun – Gründer des "Miniatur-Wunderlands" in Hamburg und seine Frau

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.