Neben Greta Heimann aus Halle ist auch Felix Hellwig als Kandidat bei "The Voice of Germany" mit dabei. Er versuchte sein Glück mit einem Punk-Rock-Song.

So hat sich der Magdeburger Felix Hellwig bei seinem ersten Auftritt geschlagen

Felix Hellwig aus Magdeburg trat bei "The Voice of Germany" mit dem Song "Basket Case" auf.

Berlin. – Bei der 15. Staffel von "The Voice of Germany" stehen zwei Talente aus Sachsen-Anhalt auf der großen Bühne. Die 20-jährige Greta Heimann aus Halle und der 23-jährige Magdeburger Felix Hellwig.

Greta Heimann trat als erste Kandidatin am 25. September auf und punktete auf allen Ebenen: Alle vier Coaches wollten Heimann in ihrem Team haben. Entschieden hat sie sich schließlich für Nico Santos.

Felix Hellwig sang in der zweiten Folge seinen absoluten Lieblingssong: "Basket Case" der Band "Green Day". "Bei dem Song muss die Bühne auf jeden Fall brennen", nahm sich Hellwig vor.

"The Voice of Germany": Smudo und Michi buzzern für den Magdeburger

Vor seinem großen Auftritt checkte der 23-Jährige im Spiegel noch einmal, ob wirklich alles sitzt. "Ich fühl' mich vor meinem Auftritt jetzt richtig gut", so der Magdeburger. "Ich habe richtig Bock auf die Bühne zu gehen."

Und wie er die Bühne zum Beben brachte: Das Publikum sang und klatschte mit. Waren die Coaches Shirin David (30), Rea Garvey (52), Nico Santos (32) sowie Michi (57) und Smudo (57) genauso begeistert?

Smudo und Michi jedenfalls nutzten ihre Chance und buzzerten. Bei den beiden blieb es jedoch auch, was dem 23-Jährigen nichts ausmachte. "Ich hätte euch sowieso genommen", verriet er anschließend.

Und auch seine Coaches freuen sich auf die Zusammenarbeit mit ihm. "Endlich mal nicht so ein Schmuse-Gedöse", erklärt Michi seine Entscheidung. "Wir werden richtig Spaß haben."

Staffel 15 von "The Voice of Germany" ist am Freitag, dem 25. September, um 20.15 Uhr auf ProSieben gestartet. Weitere Folgen sind dann jeden Donnerstag auf ProSieben und freitags in Sat.1 zu sehen.