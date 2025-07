Los Angeles - Tobender Applaus für Ryan Gosling als zukünftiger Astronaut in „Project Hail Mary“: Auf der Comic-Con-Messe im kalifornischen San Diego gab der „Barbie“-Star vor tausenden Fans Einblick in den Sci-Fi-Film, der im März 2026 in die Kinos kommen soll. Das Projekt habe ihn an völlig neue Orte geführt, sagte der 44-Jährige in einer Gesprächsrunde. Er spiele einen verängstigten Typen, mit der Aufgabe, etwas Unmögliches zu leisten.

In „Project Hail Mary“ (dt. Titel: „Der Astronaut“) unter der Regie von Phil Lord und Chris Miller („22 Jump Street“) spielt Gosling einen Biologie-Lehrer, der zur Rettung der Menschheit auf eine Weltraummission geschickt wird. Sandra Hüller (47, „Anatomie eines Falls“, „The Zone of Interest“) verkörpert eine Wissenschaftlerin, die das Projekt leitet.

Bei der Vorstellung von Filmszenen schwärmte Regisseur Miller von der „großartigen“ Sandra Hüller. Goslings Figur ist mit langen Haaren und Bart zu sehen, als er alleine an Bord eines Raumschiffs aufwacht. Im Weltraum trifft er unter anderem auf einen kleinen, gesichtslosen Alien namens Rocky.

Vorlage für „Project Hail Mary“ ist das gleichnamige Buch von Andy Weir.

Der amerikanische Software-Entwickler und Autor hatte mit seinem Debütroman „Der Marsianer“ gleich großen Erfolg. Ridley Scott verfilmte das Science-Fiction-Abenteuer 2015 mit Matt Damon als Astronaut Mark Watney beim Überlebenskampf auf dem roten Planeten.

Bei der jährlichen Comic-Con-Messe mit über Hunderttausend Besuchern stellen Hollywood-Stars neue Filme vor. Studios geben mit Trailern und Diskussionsrunden Einblicke in ihre Projekte.