Los Angeles - Erster Vorgeschmack auf den dritten Teil der erfolgreichen „Avatar“-Filmreihe: Der erste Trailer für „Avatar: Fire and Ash“ ist veröffentlicht - und gibt auf etwas mehr als zwei Minuten zahlreiche Einblicke in den teilweise computeranimierten Action-Film, der nach zahlreichen Verschiebungen nun am 17. Dezember in den deutschen Kinos starten soll.

Der Film führt das Volk der Na'vi zurück auf den erdähnlichen Mond Pandora. Stars wie Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver und Kate Winslet sind dabei.

Der erste „Avatar“-Film („Aufbruch nach Pandora“) war 2009 erschienen, der zweite („Avatar: The Way of Water“) 2022. Für 2029 ist noch eine weitere Fortsetzung geplant.