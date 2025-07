Lindsay Lohans kleiner Sohn ist gerade zwei geworden. Als er sie in einer TV-Talkshow sah, war er kurz ziemlich aufgebracht.

Ist Mami da drin? Lindsay Lohan berichtet, wie ein Talkshow-Auftritt ihren kleinen Sohn in Aufregung versetzte. (Archivbild)

Los Angeles - US-Schauspielerin Lindsay Lohan hat ihren zweijährigen Sohn mit einem Talkshow-Auftritt in ziemliche Aufregung versetzt. „Heute Morgen war er bei meinen Schwiegereltern. Mein Mann und ich waren bei "Good Morning America", und er rief "Mami, komm raus! Mami!"“, berichtete die 39-Jährige lachend in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon. „Er dachte, ich stecke im Fernseher fest!“ Jetzt, wo der Junge älter und aufmerksamer werde, sorge sie sich, dass er noch öfter verwirrt werden könnte, ergänzte die Schauspielerin.

Lohan und ihr Ehemann Bader Shammas hatten im Sommer 2023 die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Luai bekanntgegeben. Bei Jimmy Fallon erzählt Lohan, dass sie gerade den Geburtstag des Kleinen mit Dinosaurier-Motto und Hühnern zum Streicheln gefeiert hätten.

Die Schauspielerin wurde Anfang der 2000er mit Komödien wie „Freaky Friday“ und „Girls Club – Vorsicht bissig!“ weltbekannt. Am 7. August kommt die „Freaky Friday“-Fortsetzung „Freakier Friday“ in Deutschland ins Kino. Lohan spielt darin erneut unter anderem an der Seite von Jamie Lee Curtis.