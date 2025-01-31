In der MDR-Sendung "Riverboat" plaudern Kim Fisher und Joachim Llambi am Freitag, dem 7. November wieder mit zahlreichen Prominenten. Unter anderem sind Fernsehkoch Steffen Henssler und "Lindenstraßen"-Star Marie-Luise Marjan mit dabei.

Steffen Henssler trifft auf Mutter Beimer: Das sind die "Riverboat"-Gäste am Freitag

Moderatorin Kim Fisher begrüßt in der Sendung "Riverboat" am Freitag wieder zahlreiche prominente Gäste.

Leipzig. – "Tatort" trifft auf "Lindenstraße"! Oder zumindest "Tatort"-Star Axel Prahl trifft auf "Lindenstraßen"-Urgestein Marie-Luise Marjan: Die beiden Schauspieler sind am Freitag, dem 7. November, zu Gast in der MDR-Talkshow "Riverboat".

Die Moderatoren Kim Fisher und Joachim Llambi begrüßen in der Sendung, die ab 22 Uhr im MDR ausgestrahlt wird, zudem auch noch Gäste wie den Fernsehkoch Steffen Henssler und den Politiker Wolfgang Thierse (SPD).

Fernsehkoch Steffen Henssler zu Gast in der MDR-Sendung "Riverboat"

Steffen Henssler ist aus der deutschen Fernsehkoch-Szene nicht mehr wegzudenken. Ob als "Topfgeldjäger" im ZDF oder "Der Restauranttester" bei RTL – der 53-Jährige hat schon verschiedene Fernsehformate moderiert.

Steffen Henssler ist erfolgreicher Fernsehkoch und Kochbuchautor. Foto: Imago/Wallocha

Während einige dieser Sendungen inzwischen abgesetzt sind, ist die Vox-Kochshow "Grill den Henssler" dieses Jahr in die 21. Staffel gegangen.

Auch das Sommer-Special der Show, das traditionell im Elbauenpark in Magdeburg aufgezeichnet wird, erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei den Fernsehzuschauern. 2025 traten unter anderem Gäste wie Sänger Tim Bendzko, Model Lilly Becker und Moderatorin Verona Pooth gegen Henssler an.

Neben seinen Auftritten im Fernsehen betreibt Steffen Henssler, der vor allem durch seine Sushi-Kreationen bekannt geworden ist, weiterhin auch Restaurants.

Der 53-Jährige schreibt außerdem Kochbücher und erreicht mit seinem Youtube-Format "Hensslers schnelle Nummer" auch abseits des TV zahlreiche Menschen: Der Kanal hat derzeit rund 649.000 Follower.

"Lindenstraßen"-Star Marie-Luise Marjan plaudert aus ihrem Leben

Apropos erfolgreich: Schauspielerin Marie-Luise Marjan hat wohl in einer der erfolgreichsten deutschen Serien überhaupt mitgespielt. Als Mutter Beimer gehörte sie zum festen Ensemble der "Lindenstraße" in der ARD. Von 1985 bis zum Ende der Serie im März 2020 verkörperte Marjan damit eine der bekanntesten Serienfiguren in Deutschland überhaupt.

Jahrzehntelang stand Marie-Luise Marjan als Mutter Beimer vor der Kamera. 2020 wurde die "Lindenstraße" aber eingestellt. Foto: Imago/Schmidt

Trotz ihrer inzwischen 85 Jahre und dem Aus der ARD-Serie ist Marjan weiterhin regelmäßig in Fernsehsendungen zu sehen. Nach der "Lindenstraße" spielte sie unter anderem in Serien wie "Soko Stuttgart" und der "Inga Lindström"-Reihe mit.

Das sind die Gäste in der Sendung "Riverboat" am Freitag, dem 7. November

Steffen Henssler – Fernsehkoch

– Fernsehkoch Marie-Luise Marjan – Schauspielerin

Schauspielerin Axel Prahl – Schauspieler und Musiker

Schauspieler und Musiker Sabine Ebert – Schriftstellerin

Schriftstellerin Wolfgang Thierse – SPD-Politiker und Bundestagspräsident a.D.

SPD-Politiker und Bundestagspräsident a.D. Laura Larsson – Comedian und Podcasterin

Comedian und Podcasterin Susi Schuster – Sängerin und Jodellegende

Die MDR-Talkshow "Riverboat" wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.

Die nächste Sendung wird am 7. November um 22 Uhr im MDR ausgestrahlt.