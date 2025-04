Auf dem Riverboat ausgeplaudert "Küsste mich ... mit Zunge!" - Thomas Heinze erinnert sich an Casting mit Sandra Bullock

In den 1990er Jahren kam es bei einem Casting in Los Angeles zu einem Zungenkuss zwischen Thomas Heinze und Sandra Bullock, so der Schauspieler am Freitag, 4. April 2025 auf dem MDR-"Riverboat". Doch nicht alle Gäste sind davon begeistert.