Schlagersängerin und Moderatorin Inka Bause (56) äußerte sich bei der NDR Talk Show über den Suizid ihres Ex-Mannes. Hendrik Bruch (†53) nahm sich vor mehr als achteinhalb Jahren das Leben. Bause erzählte vom Umgang mit der Trauer und warum der Tod auch an ihrem Hund nicht spurlos vorbeiging.

Hamburg. - Inka Bause war am 11. April 2025 in der "NDR Talk Show" zu Gast und teilte mit den Moderatoren Bettina Tietjen (65) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) ihre Gefühle. Sie sprach über den Tod ihres Ex-Mannes Hendrik Bruch (†53).

Und nicht nur sie hatte laut Bause mit dem Tod ihres Ex-Partners zu kämpfen, sondern auch ihr Hund Eddie. Der fing nämlich daraufhin an, sich sehr merkwürdig zu verhalten.

Inka Bauses Hund Eddie humpelt bei Stress

Moderator Meyer-Burckhardt kommt auch gleich auf das Thema zu sprechen: "Heute ist Tag des Haustiers." Bause zu ihren beiden Hunden: "Ich grüße Eddie und Oskar ganz herzlich." Meyer-Burckhardt weiter: "Eddie ist besser als alle anderen Hunde?"

Bause entgegnet: "Anders, aber er ist wirklich besonders [...] wenn es mir nicht gut geht, wenn ich zu viel Stress habe, fängt er an zu humpeln". Genau das Verhalten habe ihr Hund nach dem Tod ihres Ex-Partners gezeigt.

Sie sei sogar beim Tierarzt gewesen, da sie nicht von psychischen Beschwerden ausging. "Ich war mit ihm beim Arzt, als er das das erste Mal hatte, und ich dachte, was hat denn der, Gelenkschmerzen, Arthrose, was ist denn mit dem Hund los", fragte sich Inka Bause besorgt.

Bause habe sogar eine Tier-Osteopathin konsultiert. Diese habe sich in dem Haus für einige Minuten zu dem Vierbeiner auf den Boden gelegt. "Das war kurz nach dem Tod meines Ex-Mannes", entsinnt sich die Sängerin.

Osteopathin hat Empathie für Eddies Tierseele

"Dann sagte sie zu mir: 'Inka, ist hier Trauer im Haus?' In dem Moment habe ich so angefangen zu weinen."

Dieser tiefe Schmerz habe sich auch auf Eddie übertragen. Der Hund hatte nämlich auch Probleme damit, den Tod zu verarbeiten. Er habe auf die "schlechte Energie" im Haus mit seinem Verhalten reagiert, wie die Osteopathin erkannt haben soll.

Die Osteopathin habe Bause empfohlen, dass sie dem Tier erklären solle, dass es nicht sein Problem ist und er sich nicht um sie kümmern muss. Im Prinzip so, wie man den Tod kleinen Kindern erklären würde.

Bause nachdenklich: "Die Kinder sind nicht die Freunde der Eltern, wenn die Sorgen haben und die müssen die nicht trösten. Ich weiß, wenn er jetzt wieder so ein bisschen anfängt zu humpeln - ich glaube heute Abend ist es wieder so weit, wenn ich nach Hause komme und ich dann arg im Stress bin nach unserem Gespräch - da merkt man, was das für eine Seele ist."

Neuer Mann an Inka Bauses Seite "muss auch humpeln"

Der Moderator schloss das Thema mit den humorvollen Worten ab: "Sollte es wieder einen Mann in deinem Leben geben, der hat dann wirklich eiserne Kriterien zu erfüllen - er muss nämlich humpeln, wenn es dir schlecht geht."

Daraufhin brachen das Publikum, Bause und die anderen Gäste in Gelächter aus. Offenbar hat sie den tragischen Tod mittlerweile ganz gut verarbeitet.