Zu Ostern gibt RTL mit der Show "Was ist auf den Höfen los?" Einblicke in das Leben der Landwirte nach "Bauer sucht Frau". Inka Bause fühlt bei den Bauern nach: War das Liebesglück von Dauer?

"Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause moderiert auf RTL das Oster-Special "Was ist auf den Höfen los?"

Köln. - Fans der RTL-Show "Bauer sucht Frau" sollten ein Datum im April rot im Kalender anstreichen. Denn während es momentan keine neuen Folgen der Kuppel-Show gibt, plant der Kölner Privatsender eine brandneue Episode des beliebten Specials "Was ist auf den Höfen los?".

Moderatorin Inka Bause besucht in dem Special ein paar ausgewählte Kandidaten, die in vorangegangenen Staffeln ihre große Liebe im TV gesucht und zum Teil auch gefunden haben.

TV-Show auf RTL: Bauern berichten über ihr Liebesglück

Die Zuschauer erfahren, ob die Landwirte ihr großes Liebesglück gefunden haben oder ob die Romanze nur von kurzer Dauer war. Aber auch Kandidaten, die in der Show kein Glück in der Liebe hatten, erzählen, wie sich ihr Leben seitdem verändert hat.

Die neue Episode soll am Ostermontag, 21. April um 19.05 Uhr ausgestrahlt werden. Fans dürfen sich an diesem Tag auf ein Wiedersehen mit Manfred, dem Bio-Bauern aus Oberbayern, und Konrad aus Niedersachsen freuen.

"Bauer sucht Frau": Schafft es Obstbauer zu seiner Liebsten nach Brasilien?

Alisa und Milchbauer Peter begehen dann in Tirol ein besonderes Ereignis, und Obstbäuerin Ulrike und Heiko wagen in Brasilien einen gemeinsamen Schritt in ihre Zukunft.

Ulrike und Heike wurden in der jüngsten "International"-Staffel von "Bauer sucht Frau" als DAS Traumpaar gefeiert.

Die beiden Liebenden brauchen zu ihrem großen Happy End aber noch etwas Geduld, denn die Auswanderungspläne des Allgäuers sind bisher nicht von Erfolg gekrönt.