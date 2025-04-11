Am Freitag, dem 26. September, führen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt durch die "NDR Talk Show" aus Hamburg. Auf dem Sofa nehmen neben einem erfolgreichen TV-Koch auf zwei Moor-Aktivisten Platz.

Grande Dame der Travestie ist in der nächsten "NDR Talk Show" zu Gast

Die "NDR Talk Show" am Freitag, dem 26. September, wird von Hubertus Meyer-Burckhardt und Barbara Schöneberger moderiert.

Hamburg. – Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) empfangen am Freitag, 26. September 2025, im Hamburger Studio wieder prominente Gäste in der "NDR Talk Show".

Steffen Henssler zu Gast beim NDR

Steffen Henssler gehört wohl zu Deutschlands umtriebigsten Gastronomen. Der erfolgreiche Fernsehkoch und Kochbuchautor lebt nach dem Motto: "Du musst dein Bestes geben. Immer."

TV-Koch Steffen Henssler ist am 26. September Gast in der "NDR Talk Show". (Foto: Imago/Star-Media)

In seinem neuen Buch "Hensslers schnelle Nummer 3" stellt er Gerichte vor, die zeitlich und zutatentechnisch unaufwändig seien. So soll es darin Blitzgerichte für morgen, mittags und abends geben, die in unter 25 Minuten zubereitet sind.

Lilo Wanders zu Gast in der "NDR Talk Show"

Am 22. September feiert die schillernde Hamburger Entertainerin Lilo Wanders ihren 70. Geburtstag. Bekannt wurde die Grande Dame der Travestie durch ihre Sendung "Wa(h)re Liebe", die auf Vox von 1994 bis 2004 lief.

Lilo Wanders wirft in der "NDR Talk Show" ein Blick zurück auf ihr Leben. (Foto: Imago/Breuel-Bild)

Als "Aufklärerin der Nation" blickt Lilo Wanders in der "NDR Talk Show" am 26. September 2025 zurück auf "eine besonders schillernde Biografie zwischen Glamour und einem Leben auf dem Land", wie es seitens des NDR heißt.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" am Freitag, dem 26. September 2025:

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.