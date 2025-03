Hamburg/Halle (Saale). - Es war eigentlich ihr gemeinsames Projekt: Vor rund 25 Jahren eröffneten TV-Star Steffen Henssler und sein Vater zusammen das Restaurant "Henssler Henssler" in Hamburg.

Doch plötzlich will der Fernsehkoch, der seit einigen Jahren auch auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark für das Sommerspecial seiner Show "Grill den Henssler" vor der Kamera steht, nicht mehr Teil des Familienunternehmens sein.

Wegen Zoff mit Vater? Steffen Henssler möchte Namen des Restaurants ändern lassen

"Nach fast 25 erfolgreichen Jahren des 'Henssler Henssler' habe ich gemerkt, dass die gastronomischen und konzeptionellen Ansichten meines Vaters und meiner Person nicht mehr übereinstimmen, weswegen ich mich nun aus dem 'Henssler Henssler' zurückgezogen habe", teilte Henssler mit. Er habe das Restaurant schon im Dezember 2024 verlassen.

Lesen Sie auch: „Grill den Henssler“-Folge mit „Callis“ Ausfall ist zu sehen

Laut mehreren Medienberichten will der TV-Koch es dabei aber nicht belassen. Wie es heißt, möchte der 52-Jährige gerichtlich erwirken, dass auch der Name geändert wird und das Lokal nicht mehr "Henssler Henssler" heißt. Der Hintergrund, so spekulieren mehrere Medien, soll ein Streit mit seinem Vater sein. Dieser schwele schon länger.

Trotz TV-Karriere: Nicht alle Restaurants von Henssler haben Erfolg

Obwohl seine TV-Karriere nach wie vor floriert, waren Steffen Hensslers Restaurants in der Vergangenheit nicht immer von Erfolg gekrönt: Mehrere seiner "Ahoi"-Restaurants mussten 2024 schließen. Für weitere Lokale wurden Insolvenzanträge gestellt.

Lesen Sie auch: "Das ist ekelhaft": Dieses Produkt aus der Magdeburger Region widert Steffen Henssler richtig an

Noch betreibt der Fernsehkoch aber Restaurants, auf die er sich laut den Medienberichten nun konzentrieren möchte.