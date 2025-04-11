Am Freitag, dem 3. Oktober 2025, führen Bettina Tietjen und Steven Gätjen durch die "NDR Talk Show" aus Hamburg. Zu den Gästen zählen diesmal ein Comedian, zwei Ermittler aus dem "Tatort"-Kosmos und ein profilierter Journalist – beste Voraussetzungen für spannende Gespräche und unterhaltsame Momente.

"Was guckst du?!": Das sind die Gäste bei der "NDR Talk Show" am Freitag

Die "NDR Talk Show" wird am Freitag, dem 3. Oktober 2025, von Steven Gätjen und Bettina Tietjen moderiert.

Hamburg. – Am Freitag, dem 3. Oktober, empfangen Bettina Tietjen (65) und Steven Gätjen (53) im Hamburger Studio wieder prominente Gäste in der "NDR Talk Show".

Dieses Mal fällt der Sendetermin auf den "Tag der Deutschen Einheit", was jedoch der bunten Mischung an Prominenten keinen Abbruch tut.

Kaya Yanar heute zu Gast beim NDR

Mit seiner Fernsehsendung "Was guckst du?!" wurde Comedian Kaya Yanar (52) zum Star. Seit mehr als 20 Jahren steht der Künstler mittlerweile auf der Bühne und parodiert dort Deutsche, Türken, Inder und Russen, was die Zuschauer sofort begeisterte.

Kaya Yanar ist am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast. (Foto: DPA)

Dem 52-Jährigen scheinen die Themen nicht auszugehen. Was ihn derzeit in Rage versetzt, verrät er am 3. Oktober in der "NDR Talk Show". "Ich merke, meine Toleranz für Idioten nimmt ab. Ich sollte altersmilde werden, werde aber alterswild", so Yanar gegenüber dem NDR.

Melika Foroutan und Edin Hasanovic zu Gast in der "NDR Talk Show"

Das Frankfurter "Tatort"-Team Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) ist Vergangenheit. Stattdessen ermitteln ab 5. Oktober die Kommissare Hamza Kulina und Maryam Azadi, gespielt von Edin Hasanovic ("Im Westen nichts Neues") und Melika Foroutan ("Die Kaiserin").

Melika Foroutan und Edin Hasanovic erzählen in der "NDR Talk Show" über ihre Rollen im Frankfurter "Tatort". (Foto: Imago/sepp spiegl)

Dabei konzentrieren sich die beiden auf sogenannte "Cold Cases" – Mordfälle, die in der Vergangenheit ungelöst blieben. Warum Edin Hasanovic erst Angst hatte, die Rolle anzunehmen, und wie sich für Melika Foroutan damit ein Kreis schließt, ist am Freitag in der "NDR Talk Show" zu erfahren.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" heute, am Freitag, 3. Oktober 2025:

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.