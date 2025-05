Der gebürtig aus Bosnien-Herzegowina stammende Shootingstar Edin Hasanovic, der als Schauspieler und Moderator erfolgreich ist, spricht über seine neue Filmrolle als Bestatter in „Sterben für Beginner“ und über den Einfluss seines Migrationshintergrunds aufs Berufliche.

Filmstar, „Tatort“-Kommissar, Late-Night-Talker: Edin Hasanovic hat mit seinen 33 Jahren schon erreicht, wovon viele andere nur träumen können. In seinem neuen Film schlüpft der Shootingstar in die Rolle eines Musikmanagers, der zum Bestatter wird. Die Tragikomödie „Sterben für Beginner“ (ZDF) basiert auf dem autobiografischen Bestseller „The End: Das Buch vom Tod“ von Eric Wrede. Mit Cornelia Wystrichowski hat Edin Hasanovic über den Film, seine neue Rolle als „Tatort“-Kommissar und über die Bedeutung seines Migrationshintergrundes in seinem Beruf gesprochen.