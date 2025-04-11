Am Freitag, dem 29. August 2025, geht die "NDR Talk Show" in eine neue Runde. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in Hamburg erneut prominente Gäste zum Gespräch.

Hamburg. – Am Freitag, dem 29. August 2025, geht die "NDR Talk Show" in eine neue Runde. Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) begrüßen im Hamburger Studio erneut prominente Gäste zum Gespräch – mit spannenden Themen und persönlichen Einblicken.

Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan zu Gast beim NDR

Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan haben für die Neuauflage eines Klassikers der deutschen Musikgeschichte zusammengearbeitet. 40 Jahre hat der Song "Dein ist mein ganzes Herz" bereits auf dem Buckel. Anlässlich dieses Jubiläums haben die beiden Künstler das Lied als Duett neu aufgenommen.

Vor 40 Jahren hat Heinz Rudolf Kunze (hier zusammen mit Annett Louisan) den Song "Dein ist mein ganzes Herz" veröffentlicht. (Foto: Imago/Star-Media)

Wie der NDR mitteilt, präsentieren Kunze und Louisan ihren Song in der "NDR Talk Show" als Unplugged-Version. Dabei verraten sie auch, warum für sie eine einfache Kopie des Originals nie infrage kam – und was die neue Interpretation besonders macht.

Archäologe Prof. Matthias Wemhoff zu Gast bei der "NDR Talk Show"

Prof. Matthias Wemhoff ist vielen aus der ZDF-Reihe "Terra X" bekannt. 2012 präsentierte er dort eine zweiteilige Dokumentation über bedeutende archäologische Fundstätten in Deutschland – sowie weitere Serien zur Entwicklung der Menschheit in verschiedenen Regionen der Welt.

Zudem ist er als Moderator in verschiedenen anderen Fernsehbeiträgen zur Archäologie zu sehen.

Prof. Matthias Wemhoff hier im Neuen Museum Berlin. (Foto: Imago/Future Image)

Jetzt hat der 61-Jährige die Entstehung der Städte im Mittelalter untersucht. Wie diese Epoche das heutige Leben prägt und was sein spannendster archäologischer Fund ist, das erzählt Matthias Wemhoff in der NDR Talk Show.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" am Freitag, dem 29. August 2025:

Prof. Matthias Wemhoff – Archäologe und Museumsdirektor

Archäologe und Museumsdirektor Sherif Rizkallah – Moderator und Journalist

Moderator und Journalist Michael Thürnau – Moderator

Moderator Cornelia und Remigio Poletto – Köche und Unternehmer

Köche und Unternehmer Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan – Singer-Songwriter

Singer-Songwriter Isabel Varell – Entertainerin

Entertainerin Giulia Enders – Ärztin für Gastroenterologie und Autorin

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.