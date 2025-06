Am 27. Juni 2025 ist es wieder so weit für eine neue Runde der NDR Talk Show. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt haben diese Gäste nach Hamburg eingeladen.

Nackt vor der Siegessäule: Darüber spricht Noah Becker in der NDR Talk Show am Freitag

Talkshow am 27. Juni 2025

Die NDR Talk Show am 27. Juni wird von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert.

Hamburg. – Am Freitag, dem 27. Juni 2025, läuft die nächste Folge der NDR Talk Show im Fernsehen. Dabei plaudern die Moderatoren Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) wieder mit zahlreichen Gästen im Hamburger Studio.

Liedermacher Bodo Wartke zu Gast beim NDR

Mit "Barbaras Rhabarberbar" landete Bodo Wartke einen viralen Hit und wurde dadurch sehr bekannt. Als Musikkabarettist steht der 48-Jährige jedoch bereits seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne.

Der Wortakrobat aus Ostholstein hat seit vielen Jahren eine treue Fangemeinde. Er verfügt über flinke Finger, viel Humor und ein hervorragendes Gespür für Sprache.

Seit 25 jahren steht Bodo Wartke als Musikkabarettist auf der Bühne. (Foto: Imago/Eventpress)

Bodo Wartke ist ein Meister der Reime. Er vereint Klavier und Kabarett und sein erklärtes Ziel ist es, "die deutsche Sprache zum Leuchten zu bringen", wie der NDR mitteilt.

Wie er das macht und was ein dicker Dachdecker und ein Etikettiergerät damit zu tun haben, erzählt Bodo Wartke in der NDR Talk Show.

Noah Becker spricht in der NDR Talk Show über seine Arbeit

Noah Becker, Sohn von Tennisprofi Boris Becker, ist ein erfolgreicher Künstler. Er arbeitet in Berlin in seinem eigenen Atelier – zwischen Farbeimern, Leinwänden und Pinseln.

"Vieles, was ich mache, ist ironisch und zweideutig", sagt Noah Becker gegenüber dem NDR. Seit 2017 stellt der Autodidakt seine Werke aus, hierzulande wie international. Nun hat der 31-Jährige, der nebenbei sein Talent als Musiker, Model und Designer beweist, seine Ausstellung "Face Your Fear" in Berlin eröffnet.

Noah Becker spricht in der NDR Talk Show über seine Kunst. (Foto: Imago/Future Image)

In der NDR Talk Show verrät er, wie es ist, nackt vor der Siegessäule zu posieren, warum ihm die Arbeit als Künstler geholfen hat, sich seine Existenz zurückzuholen, und wann er sich Ratschläge von Mama Barbara Becker geben lässt, so die Ankündigung des NDR.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 27. Juni 2025:

Bodo Wartke – Musikkabarettist

Musikkabarettist Janne Mommsen – Schriftsteller

Schriftsteller Daniel Jochheim – Leuchtturmwärter

Leuchtturmwärter Almuth Schult – Sportmoderator

Sportmoderator Noah Becker – Künstler

Künstler Daniel Günther – Ministerpräsident

Ministerpräsident Janin Ullmann – Moderatorin

Die NDR Talk Show gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.