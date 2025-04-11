Am Freitag, dem 29. August 2025, ist es wieder so weit für eine neue Runde der "NDR Talk Show". Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt haben diese Gäste nach Hamburg eingeladen.

Hamburg. – Am Freitag, dem 29. August 2025, läuft die nächste Folge der "NDR Talk Show" im Fernsehen. Dann plaudern die Moderatoren Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) wieder mit zahlreichen Gästen im Hamburger Studio.

Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan zu Gast beim NDR

Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan haben für die Neuauflage eines Klassikers der deutschen Musikgeschichte zusammengearbeitet. 40 Jahre hat der Song "Dein ist mein ganzes Herz" bereits auf dem Buckel. Anlässlich dieses Jubiläums haben die beiden Künstler das Lied als Duett neu aufgenommen.

Vor 40 Jahren hat Heinz Rudolf Kunze (hier zusammen mit Annett Louisan) den Song "Dein ist mein ganzes Herz" veröffentlicht. (Foto: Imago/Bobo)

In der "NDR Talk Show" wollen Kunze und Louisan den Song in einer Unplugged-Version vorstellen, so der NDR. Dabei erzählen sie auch, warum eine bloße Kopie des Originals nicht infrage kam.

Archäologe Prof. Matthias Wemhoff zu Gast bei der "NDR Talk Show"

Prof. Matthias Wemhoff kennen wohl die meisten aus der ZDF-Sendung "Terra X". Dort präsentierte er 2012 eine zweiteilige Reihe über berühmte archäologische Fundstellen in Deutschland und weitere Reihen, wie beispielsweise die Entwicklung der Menschheit in verschiedenen Erdteilen.

Zudem ist er als Moderator in verschiedenen anderen Fernsehbeiträgen zur Archäologie zu sehen.

Prof. Matthias Wemhoff hier im Neuen Museum Berlin. (Foto: Imago/Future Image)

Jetzt hat der 61-Jährige die Entstehung der Städte im Mittelalter untersucht. Wie diese Epoche das heutige Leben prägt und was sein spannendster archäologischer Fund ist, das erzählt Matthias Wemhoff in der NDR Talk Show.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" am Freitag, dem 29. August 2025:

Prof. Matthias Wemhoff – Archäologe und Museumsdirektor

Archäologe und Museumsdirektor Sherif Rizkallah – Moderator und Journalist

Moderator und Journalist Michael Thürnau – Moderator

Moderator Cornelia und Remigio Poletto – Köche und Unternehmer

Köche und Unternehmer Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan – Singer-Songwriter

Singer-Songwriter Isabel Varell – Entertainerin

Entertainerin Giulia Enders – Ärztin für Gastroenterologie und Autorin

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.