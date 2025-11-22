Sie war als Hunde-Kauspielzeug verkleidet - und wurde jetzt enttarnt. Dass Natalia Wörner in der ProSieben-Musikshow „The Masked Singer“ hinter der Figur „Quietsch“ steckte, ahnte wohl keiner.

Köln - Die Schauspielerin Natalia Wörner ist in der Musikshow „The Masked Singer“ enttarnt worden. Die 58-Jährige war als Hunde-Kauspielzeug namens „Quietsch“ verkleidet. In der dritten Folge der ProSieben-Show bekam Wörner zu wenige Stimmen aus dem Publikum und musste sich daher zu erkennen geben.

„Es war mir ein so großes Vergnügen, Leute“, sagte sie. „Es war unglaublich. Es ist ja so toll, unter einer Maske zu sein.“ Wörner ist aus zahlreichen Serien und Filmen bekannt, unter anderem für die Krimireihen „Die Diplomatin“ und „Unter anderen Umständen“.

Verona Pooth „ganz doll überrascht“

Wörner hatte den Song „Le Freak“ der Gruppe Chic gesungen. Weder das Publikum noch das Rateteam hatten offenbar geahnt, dass sie hinter „Quietsch“ steckt.

Das Kern-Rateteam hatte auf Sarah Engels (Verona Pooth) und Gesine Cukrowski (Chris Tall) gesetzt. Popsänger Sasha, der in der Folge als Gast dabei war, tippte auf Model Toni Garrn.

„Ich finde, sie ist so eine großartige Schauspielerin. Man hat sie in so vielen Rollen gesehen“, sagte Pooth. „Und auch wenn sie witzig ist, sie hat schon was Ernsthaftes, finde ich, und kann das so rüberbringen, dass sie diese Rolle, dieses quietschige Etwas, so schön gespielt hat. Damit hat sie mich jetzt ganz doll überrascht und ich glaube, auch ein Millionenpublikum.“

Hinweis auf „Playboy“-Shooting

Bei der TV-Show „The Masked Singer“ treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter großen Kostümen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Im Normalfall werden sie enttarnt, wenn sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen - oder am Ende das Finale gewinnen.

Die Zuschauer bekommen Indizien, die auf die Person hinter dem Kostüm hinweisen. Im Fall von Wörner waren das etwa das Bundesverdienstkreuz (bekam sie 2016) und Karl Lagerfeld (fotografierte sie einst für den „Playboy“).

In den ersten beiden Folgen wurden Barbara Becker und Brigitte Nielsen enttarnt. Sechs Prominente sind noch im Rennen.