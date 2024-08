Mainz/Berlin - Fernsehmoderatorin Eva-Maria Lemke kehrt zum „ZDF-Morgenmagazin“ zurück. Die 42-Jährige startet am Montag (2. September) ab 7.00 Uhr in ihre erste Moderationswoche, wie das ZDF berichtete.

„Mitten aus Berlin schon morgens die richtige Mischung aus tagesaktuellen News und zeitlosen Geschichten zu finden, reizt mich sehr“, wurde die Moderatorin in der Mitteilung zitiert. „Ich freue mich richtig darauf, die Zuschauerinnen und Zuschauer morgens in den Nachrichtentag zu begleiten. Und ich finde es klasse, dass ich dafür jetzt in das ZDF-Informationsprogramm zurückkehre.“

Lemke hatte bereits von 2014 bis 2015 das „ZDF-Morgenmagazin“ moderiert und war anschließend bis 2018 Moderatorin des crossmedialen ZDF-Nachrichtenmagazins „heute+“. Die gebürtige Ost-Berlinerin präsentierte von 2018 bis 2024 im RBB die „Abendschau“ und von 2019 bis 2024 zudem das ARD-Magazin „Kontraste“.