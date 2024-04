22 Filme konkurrieren dieses Jahr um die Goldene Palme beim Filmfestival in Cannes. Über den Gewinner entscheidet eine Jury, deren Mitglieder nun bekannt gegeben wurden.

Lily Gladstone und Eva Green in Cannes-Jury

Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Cannes - Die Schauspielerinnen Lily Gladstone (37) und Eva Green (43) sind Teil der Jury, die beim Filmfestival Cannes dieses Jahr über die Goldene Palme entscheidet. Das gab die Pressestelle des Festivals bekannt. Die US-Amerikanerin Gladstone wurde mit Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“ bekannt, der vergangenes Jahr Premiere in Cannes feierte. Green wurde mit Bernardo Bertoluccis Film „Die Träumer“ populär, viele kennen sie auch aus „James Bond 007: Casino Royale“.

Vorsitzende der Jury ist Regisseurin Greta Gerwig (40, „Barbie“). Das Festival findet vom 14. bis 25. Mai statt.

Zu den weiteren Jury-Mitgliedern im Wettbewerb gehören der französische Schauspieler Omar Sy, der japanische Regisseur Hirokazu Koreeda, die türkische Fotografin und Drehbuchautorin Ebru Ceylan, die libanesische Schauspielerin und Regisseurin Nadine Labaki, der spanische Regisseur Juan Antonio Bayona und der italienische Schauspieler Pierfrancesco Favino.

22 Filme konkurrieren dieses Jahr um den Hauptpreis des Festivals, die Goldene Palme. Darunter ist US-Kultregisseur Francis Ford Coppola (85), der seinen neuen Film „Megalopolis“ vorstellt. Giorgos Lanthimos ist mit „Kinds of Kindness“ vertreten - wie im Vorgänger „Poor Things“ hat der Grieche dafür mit Emma Stone zusammengearbeitet.

Eröffnet wird das Festival mit „Le deuxième acte“, dem neuen Film des französischen Regisseurs Quentin Dupieux mit Léa Seydoux in einer Hauptrolle.