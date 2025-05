Der Maler Hartwig Ebersbach wird 85 Jahre alt. Er will noch einmal etwas Neues wagen, dabei aber radikal bleiben. Zwei Galerien in Sachsen-Anhalt würdigen sein Werk.

Halle/Dessau/MZ - Hartwig Ebersbach nimmt Abschied. Am 17. Mai wird er 85 Jahre alt – Zeit für etwas Neues! Das sagt er selbst und wirkt dabei wild entschlossen, sich neuen Themen und Arbeitsweisen zuzuwenden. Was er bisher, angefangen bei seinem Studium Anfang der 60er Jahre an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bis heute – geschaffen hat, seine Reisen durch Zeiten und Emotionen, das zeigen anlässlich seines Geburtstages gleich zwei Galerien in Sachsen-Anhalt. In Halle zeigt die „Kunsthalle Talstrasse“ ab Freitag die Schau „Versuch einer Deutung – Hartwig Ebersbach“, und in Dessau eröffnet der Anhaltische Kunstverein einen Tag vorher „Hartwig Ebersbach – Aus den Seiten einer Fibel“.