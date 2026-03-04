Bislang konnten Fans von "Let's Dance" neue Folgen eine Woche lang kostenlos streamen. Damit ist jetzt Schluss. RTL verschiebt die Tanzshow komplett in den kostenpflichtigen Premiumbereich seiner Mediathek.

Köln/DUR. - RTL streicht den zahlreichen „Let's Dance“-Fans den kostenlosen Zugang zu vergangenen Folgen der Tanzshow. Um Episoden der neuen Staffel online zu schauen, muss ab sofort ein extra Abo abgeschlossen werden. Den Zuschauern stößt das sauer auf.

"Let's Dance" nur noch für Abonnenten von RTL+

Bislang standen die einzelnen Ausgaben der Tanzshow eine Woche lang kostenfrei auf RTL+ zur Verfügung. Dieses Angebot ist nun Geschichte.

Gegenüber dem Portal "Watson" bestätigte der Sender die Änderungen deutlich: "'Let's Dance' ist in diesem Jahr vollständig im Premiumbereich von RTL+ verfügbar." Damit ist klar: Ganze Episoden sind nach der TV-Ausstrahlung ausschließlich hinter der Bezahlschranke zu sehen.

Auf dem Instagram-Kanal der Sendung mehren sich deshalb kritische Kommentare von Zuschauern, die die Auftaktfolge nicht ohne Bezahlzugang abrufen können.

Veränderungen bei RTL+: Strategiewechsel mit Ansage

Ganz überraschend kommt der Schritt allerdings nicht, wie "Tag24" berichtet. Demnach hatte der Kölner Privatsender im Zuge einer umfassenden Neuausrichtung bereits angekündigt, sein digitales Angebot stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Im Statement heißt es weiter: "Abonnenten erhalten einen klaren inhaltlichen Mehrwert: Sämtliche Folgen, umfangreiche Zusatzinhalte sowie exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke stehen jederzeit flexibel auf RTL+ zur Verfügung."

"Let's Dance": Einzelne Tänze bleiben kostenlos abrufbar

Ein kleines Zugeständnis gibt es dennoch. Die Performances der Prominenten sind weiterhin gratis online abrufbar. Wer also nur bestimmte Auftritte sehen möchte, kann dies ohne Abo tun. Komplette Shows bleiben jedoch den zahlenden Kunden vorbehalten.

Abschließend betont der Sender: "Die konsequente Platzierung im Premiumsegment unterstreicht die strategische Bedeutung der Marke 'Let's Dance' für unser Portfolio."

Im linearen Fernsehen sorgt "Let's Dance" weiterhin regelmäßig für starke Quoten. Die Show zählt zu den erfolgreichsten Formaten des Senders.