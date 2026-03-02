"Tokio Hotel"-Schlagzeuger Gustav Schäfer nimmt als Kandidat an der aktuellen Staffel von "Let's Dance" teil. Da liegt die Frage nahe: Wäre die Show auch was für Bill und Tom Kaulitz? Joachim Llambis Antwort darauf ist klar.

"Was soll ich mit denen?" – Llambi sieht Kaulitz-Brüder nicht bei "Let's Dance"

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi hat seine eigene Meinung zu Bill und Tom Kaulitz.

Magdeburg/Halle (Saale). – Endlich darf wieder getanzt werden. Seit dem 27. Februar kämpfen wieder 14 Promis bei "Let's Dance" um die Siegerkrone – natürlich unter den strengen Augen der Juroren Motsi Mabuse (44), Jorge González (58) und Joachim Llambi (61).

Im Gespräch mit "Der Westen" äußerte sich Llambi vorab über die Teilnahme von "Tokio-Hotel"-Drummer Gustav Schäfer (37) etwas genauer: "Ich finde es gut, dass Gustav dabei ist."

Joachim Llambi findet "Tokio-Hotel"-Drummer Gustav Schäfer "cool"

Da drängte sich die Frage auf, ob das Tanzparkett nicht auch etwas für die Bandkollegen Bill und Tom Kaulitz sei. Llambis Reaktion darauf war eindeutig: "Was soll ich mit denen? Die machen ihre eigene Show. Wir haben eine Show, in der man etwas abliefern muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei Akrobaten etwas besser machen würden."

Mit Prognosen, was Gustav Schäfer tänzerisch so draufhat, hielt sich Llambi bedeckt. "Ich finde Gustav cool. Ob er was kann? Keine Ahnung. Wenn er nichts kann, ist das doch auch lustig", meinte er dazu.

Der Schlagzeuger von "Tokio Hotel", Gustav Schäfer, tritt als Kandidat bei "Let's Dance" an. (Foto: Imago/Panama Pictues)

Für Gustav Schäfer wird die "Let's Dance"-Teilnahme jedenfalls eine große Herausforderung. Schließlich muss der "Tokio-Hotel"-Star hierfür hinter seinem Schlagzeug hervorkommen und sich vor einem Millionenpublikum beweisen.

"Ich habe 20 Jahre lang bewiesen, dass ich perfekt im Takt bleiben kann – jetzt will ich herausfinden, ob das auch gilt, wenn meine Füße plötzlich wichtiger sind als meine Hände", so der 37-Jährige.

Diese Prominenten sind bei "Let's Dance" am Start

Leicht wird es jedenfalls nicht, denn die Konkurrenz ist groß. Diese Paare sind bei "Let's Dance" dabei:

Vanessa Borck tanzt mit Victoria Sauerwald

tanzt mit Victoria Sauerwald Esther Schweins tanzt mit Massimo Sinató

tanzt mit Massimo Sinató Sonya Kraus tanzt mit Valentin Lusin

tanzt mit Valentin Lusin Nadja Benaissa tanzt mit Vadim Garbuzov

tanzt mit Vadim Garbuzov Jan Kittmann tanzt mit Kathrin Menzinger

tanzt mit Kathrin Menzinger Ross Antony tanzt mit Mariia Maksina

tanzt mit Mariia Maksina Gustav Schäfer tanzt mit Anastasia Maruster

tanzt mit Anastasia Maruster Simon Gosejohann tanzt mit Ekaterina Leonova

tanzt mit Ekaterina Leonova Anna-Carina Woitschack tanzt mit Evgeny Vinokurov

tanzt mit Evgeny Vinokurov Bibi Heinicke tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

tanzt mit Zsolt Sándor Cseke Joel Mattli tanzt mit Malika Dzumaev

tanzt mit Malika Dzumaev Willi Banner tanzt mit Patricija Ionel

tanzt mit Patricija Ionel Betty Taube tanzt mit Alexandru Ionel

tanzt mit Alexandru Ionel Milano tanzt mit Marta Arndt

Das Direktticket in der Kennenlernshow ging an Joel Mattli. Gemeinsam mit Sängerin Anna-Carina Woitschack legte er einen grandiosen Jive aufs Parkett.

"Let's Dance" läuft immer freitags um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Das Finale wird am 29. Mai ausgestrahlt.