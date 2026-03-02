Am Sonntag ist "Grill den Henssler" mit einer neuen Staffel gestartet. "Let's Dance"-Star Joachim Llambi übernimmt darin den Jurorposten von Reiner Calmund. Das kam nicht bei allen Fans gut an.

Magdeburg/Halle (Saale). – "Grill den Henssler" ist am 1. März aus dem Winterschlaf erwacht und in die neue Staffel gestartet. Mit dabei: eine neue Jury, denn Reiner Calmund (77) hatte sich vergangenes Jahr nach 18 Jahren aus der Show verabschiedet.

Lesen Sie auch: "Oh Gott, halbe Fingerkuppe ab": Blutiger Unfall bei Henssler-Sendung in Magdeburg

Für Calmund verkostet nun Joachim Llambi (61), der für seine Urteile bei "Let's Dance" bekannt ist, die Gerichte der Teilnehmer. Doch nach der Ausstrahlung musste sich der Juror selbst dem Urteil der Fans stellen – und das fiel nicht nur positiv aus.

"Grill den Henssler": Fans von Juror Joachim Llambi nicht begeistert

"Welche fachlichen Qualifikationen sprechen eigentlich dafür, Llambi als Juror in eine Kochsendung zu setzen? Keine", so ein User in der Kommentarspalte bei Facebook. Er erhielt prompt eine Antwort vom Social-Media-Team der Show: "Es ist ja eine Koch- UND Unterhaltungssendung."

Dies war jedoch nicht die einzige negative Äußerung zu dem neuen Juror. Ein anderer Zuschauer schreibt, dass Llambi besser beim Tanzen bleiben sollte.

"Lambi macht die Sendung nicht sehenswert, ist völlig überheblich, passt gar nicht zur Jury und zur Sendung", bringt ein weiterer Fan seinen Unmut zum Ausdruck.

Lesen Sie auch: "Das ist ekelhaft": Dieses Produkt aus der Magdeburger Region widert Steffen Henssler richtig an

Jedoch gab es auch positive Reaktionen auf den Staffelstart von "Grill den Henssler". Ein Fan fragt: "Muss eine Jury unbedingt fachlich firm sein, oder reicht der Grundsatz von Kalli: 'Was schmeckt, wird gut bewertet' nicht?" Er freue sich auf die kommende Folge und fand die drei "völlig unterschiedlichen Juroren" toll.