Leonardo DiCaprio gehört zu den berühmtesten Film-Stars der Welt. Aber er macht sich gerne rar - aus einem ganz bestimmten Grund.

Los Angeles - Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (51) macht sich gerne rar - um seine Karriere zu fördern. „Ich liebe das, was ich mache, und ich habe das Gefühl, dass der beste Weg, um eine lange Karriere zu haben, der ist, dass ich aus dem Blickfeld der Menschen verschwinde“, sagte DiCaprio dem „Time“-Magazin.

Er sei aber immer noch kein Experte darin, seine Berühmtheit und seine Privatsphäre auszubalancieren, gestand der Schauspieler ein. „Meine einfache Philosophie ist, nur rauszugehen und etwas zu machen, wenn man auch etwas zu sagen oder zu zeigen hat. Ansonsten verschwinde einfach so weit es möglich ist.“

Der Oscar-Preisträger war zuletzt in dem Film „One Battle After Another“ zu sehen. Das „Time“-Magazin kürte ihn zum „Entertainer des Jahres 2025“.