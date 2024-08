Die Gründershow "Die Höhle der Löwen" feiert dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag. Für die Jubiläumsstaffel kehren auch einige ehemalige Investoren in die Vox-Sendung zurück.

Die Vox-Reihe "Die Höhle der Löwen" wird zehn Jahre alt. Mit dabei sind in der Jubiläumsstaffel: Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Judith Williams und Janna Ensthaler (vordere Reihe, von links), Nils Glagau, Frank Thelen, Tillman Schulz, Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran und Jochen Schweizer (hintere Reihe, von links).

Halle (Saale)/Magdeburg. - Die Vox-Show "Höhle der Löwen" feiert runden Geburtstag: Die Jubiläumsstaffel zum Zehnjährigen der Gründershow startet am Montag, dem 2. September 2024.

Und wie der Fernsehsender ankündigt, kehren einige Investoren zurück, die Zuschauer aus früheren Staffeln kennen.

So ist nach einem Jahr Pause Beauty-Expertin Judith Williams wieder mit von der Partie. Zur festen Runde der Investoren gehören auch

Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl,

Handelsprofi Ralf Dümmel,

Konzernchef Nils Glagau,

Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler,

Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer,

Meinungsmacherin Tijen Onaran,

und Food-Experte Tillman Schulz.

Wiedersehen in der "Höhle der Löwen": Frank Thelen und Jochen Schweizer kommen zurück

Zudem gibt es in der vierten Sendung am 23. September 2024 ein Wiedersehen mit zwei "Ur-Löwen": Erlebnisexperte und Abenteurer Jochen Schweizer und Tech-Investor Frank Thelen werden sich die Pitches der Gründer ansehen.

Lesen Sie auch: Nach "Die Höhle der Löwen": Warum "Malzit" jetzt in neuen Händen ist

Die erste Folge der "Höhle der Löwen" lief am 19. August 2014 im TV, die neue Staffel ist bereits die 16. In der Sendung stellen Gründer, Erfinder und Start-ups ihre Ideen vor und versuchen, die "Löwen" davon zu überzeugen, in ihre Geschäftskonzepte zu investieren.

Sachsen-Anhalter in der "Höhle der Löwen"

Auch mehrere Sachsen-Anhalter traten bereits in der Vox-Sendung auf.

So stellte beispielsweise Florian Dyballa aus Greppin bei Bitterfeld vor zwei Jahren seine App "Aivy" vor, die Unternehmen und Arbeitssuchenden dabei helfen soll, die richtigen Personalentscheidungen zu treffen.

Mathias Dögel und Michael Schunke aus dem Kabelsketal (Saalekreis) präsentierten einen digitalisierten Holzkohlegrill, der sich mit dem Smartphone steuern lässt.

Besonders bekannt wurde auch Steffi Tomljanovic aus Bräunroda (Landkreis Mansfeld-Südharz), die mit ihrem Brotaufstrich "Malzit" den Unternehmer Ralf Dümmel überzeugte.

Ob in der Jubiläumsstaffel der "Höhle der Löwen" auch wieder Erfinder und Gründer aus Sachsen-Anhalt dabei sind, ist noch nicht bekannt.