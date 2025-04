Hamburg. - Heute, 11. April 2025, gibt es bei der NDR Talk Show wieder viel zu erzählen. Die Sendung wird von Bettina Tietjen (65) und Hubertus Meyer-Burckhardt (68) moderiert. Mit dabei sind Gäste aus den Bereichen Musik, Politik, Journalismus und Comedy.

Die bunte Mischung der Gäste ist dieses Mal besonders spannend, denn starke Gegensätze prallen aufeinander. Ein paar Gäste stellen wir vorab im Kurzportrait vor.

Moderatorin und Sängerin Inka Bause ist Gast in der NDR Talk Show

Inka Bause kommt gebürtig aus Leipzig und ist als Schlagersängerin, Moderatorin, Schauspielerin und Produzentin bekannt. Schon ihr Vater machte sich einen Namen als Schlager- und Popkomponist der 1970er und 1980er Jahre in der DDR.

Ihr erster Hit als Teenager war der Song "Spielverderber" (1984). 1985, 1986 und 1987 wurde sie von der DDR-Jungendzeitschrift "neues leben" zur Nachwuchssängerin des Jahres gewählt. Sie war ein Teenie-Idol in der DDR.

Im April veröffentlicht Bause ihr großes Jubiläumsalbum „40 Jahre - 40 Songs“. Darin lässt die gebürtige Leipzigerin ihr turbulentes Leben im Rampenlicht Revue passieren. Foto: dpa

Von ihrem Vater musikalisch inspiriert, schloss sie 1989 ihr Gesangsstudium an der "Hochschule für Musik" in Berlin ab. 1996 läuteten die Hochzeitsglocken für sie und Komponist Hendrik Bruch. Das Ehepaar bekam eine Tochter und ließ sich 2005 wieder scheiden. Aktuell ist Berlin der Lebensmittelpunkt von Inka Bause.

Mit dem Song "Ich will nur Dich", den ihr Vater schrieb, wurde Inka Bause 1998 in ganz Deutschland bekannt.

Nahezu jeder kennt Bause als Moderatorin der Sendung "Bauer sucht Frau", in der sie Bauern beim Finden der Liebe hilft. Die Sendung moderiert sie seit 2005 bis heute - inzwischen auch an Orten außerhalb von Deutschland.

Zu ihrem 40-jährigen Jubiläum als Sängerin erscheint nun ihr Album "Inka - 40 Songs - 40 Jahre". Sie geht auf "Inka Bause - Jubiläums-Tour 2025". Tickets dafür sind bei Biber-Ticket hier erhältlich.

Comedian Lutz van der Horst erzählt Privates bei der NDR Talk Show

Lutz van der Horst ist Moderator, Comedian und Autor. Er stammt gebürtig aus Köln. Nach dem Studium der Germanistik und Anglistik an der Kölner Universität arbeitete er als Sprecher und Autor im Hörfunk und später auch für einige Comedy-Sendungen im Fernsehen.

Der Musikexpress bezeichnete van der Horst als "lustigsten Typ mit viel Frisur im deutschen Fernsehen".

Jahrelang arbeitete er als Texter im Hintergrund. Doch seit 2001 zeigt er sein Talent auch vor der Kamera. Besonders erfolgreich ist er seit mehr als 15 Jahren als Außenreporter der "heute-show".

Lutz van der Horst ist Komiker, Autor und Moderator. Foto: Imago/ Stefan Zeitz

Aktuell wirkt van der Horst an einer neuen Staffel der Comedy-Show "Last One Laughing" mit. In der Sendung muss er versuchen, neben prominenten Kollegen wie Ralf Schmitz, Hazel Brugger oder Florian David Fitz nicht zu lachen.

Wann er es nicht mehr aushält und loslachen muss und wann ihm das Lachen vergeht, verrät er in der NDR Talk Show.

Wer kommt alles zur NDR Talk Show am Freitag, 11. April 2025?

Inka Bause - Moderatorin und Sängerin

- Moderatorin und Sängerin Lutz van der Horst - Komiker, Moderator und Autor

- Komiker, Moderator und Autor Magdalena Gössling - Autorin

- Autorin Prince Damien - Michael Jackson-Darsteller

- Michael Jackson-Darsteller Sabine Rückert - Journalistin

- Journalistin Johanna Haberer - Theologieprofessorin

- Theologieprofessorin Pinar Atalay - Nachrichtenmoderatorin

- Nachrichtenmoderatorin Stephan Weil - niedersächsischer Ministerpräsident

Bei dieser bunten Mischung an Gästen dürfte es in der NDR Talk Show am Freitag keine Minute langweilig werden.