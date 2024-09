Der Schauspieler und leidenschaftliche Umweltschützer Hannes Jaenicke hat sich in seinem neuen Projekt mit Giftstoffen in Böden befasst – und wie sehr Mensch und Natur damit belastet sind. Ein Gespräch über Ackergifte, Ernährungsfragen und seinen Selbstversuch

Was Hannes Jaenicke bei einem Selbstversuch herausgefunden hat

Hannes Jaenicke ist nicht nur ein Fernsehstar, er ist auch leidenschaftlicher Aktivist. Die neueste Folge seiner kritischen Doku-Reihe „Im Einsatz für…“ dreht sich um die Erde. Die ist erschöpft, ausgelaugt und bedroht. Um herauszufinden, welche Schadstoffe, Ackergifte und Mikroplastikpartikel in den Böden, in den Meeren und auch in unseren Körpern lagern, hat Jaenicke einen Selbstversuch gewagt. Darüber hat Olaf Neumann mit dem 64-jährigen Schauspieler, Umwelt- und Tierschützer gesprochen.