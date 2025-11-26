Wer landet wirklich im Dschungelcamp Anfang 2026? RTL kommentiert noch keine Namen - doch die Kandidaten-Gerüchte um Gil Ofarim und Simone Ballack sorgen schon jetzt für reichlich Gesprächsstoff.

Noch hüllt sich RTL in Schweigen, wer ins nächste Dschungelcamp zieht. (Illustration)

Köln - Trifft Gil Ofarim am Lagerfeuer auf Hardy Krüger jr. und Mirja du Mont? Die nächste Ausgabe des RTL-Dschungelcamps naht und mittlerweile kursiert eine umfangreiche Liste mit Namen von möglichen Kandidaten.

Der Sender RTL allerdings äußert sich noch nicht zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seines Dauerbrenners „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. „Die Namen kommentieren wir nicht“, teilte eine Sprecherin mit. Wie immer würden sie rechtzeitig bekanntgegeben.

„Bild“ berichtet, dass alle Teilnehmer feststünden. Mit dabei seien demnach Gil Ofarim, Simone Ballack, Samira Yavuz, Eva Benetatou, Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Umut Tekin, Hubert Fella, Patrick Romer, Stephen Dürr, Ariel Hediger und Nicole Belstler-Boettcher.

Vor allem Gil Ofarim, dessen Name schon eine Weile im Zusammenhang mit der Reality-Show kursiert, wäre eine interessante Personalie. Im April erst hatte der Sänger nach einem Antisemitismus-Skandal sein Comeback auf der Bühne gegeben. Vor Gericht hatte er eingeräumt, Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter in Leipzig erfunden zu haben.

Ebenfalls für Aufsehen dürfte sorgen, wenn Simone Ballack eine Pritsche in Australien beziehen würde. Sie ist die frühere Frau des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Michael Ballack.

Vor einigen Wochen hatte RTL selbst die Gerüchte angeheizt, dass sie ins Camp ziehen könnte. „Für den Fall, dass Simone Ballack dann doch ums Lagerfeuer sitzt – ich würde mich nicht wundern“, verriet Programmchefin Inga Leschek bei einer Programmpräsentation.

Weitere Namen auf der Liste dürften vor allem Reality-TV-Fans neugierig machen - etwa wenn wirklich Samira Yavuz und Eva Benetatou nach ihrer öffentlichen Schlammschlacht aufeinandertreffen würden.

Die neue Staffel soll Anfang 2026 zu sehen sein.