Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" schauen Ende November gleich mehrfach in die Röhre. Denn die Sendung fällt aus dem Programm. Das ist der Grund.

Magdeburg/Halle (Saale). – Fans der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" müssen im November auf ihre Sendung verzichten – und zwar gleich mehrfach.

Bereits am 25. November waren "Sturm der Liebe" sowie "Brisant" einer Programmänderung zum Opfer gefallen. Und auch am 26. und 28. November werden die beiden Sendungen ersetzt: durch diverse Wintersport-Wettkämpfe.

Am 26. November geht es bereits um 15 Uhr los. Dann starten die Männer im schwedischen Falun im Skispringen. Lediglich für die Nachrichtensendungen werde die Sportübertragung unterbrochen, so "Merkur".

Am 28. November wird bereits ab 14 Uhr Sport übertragen. Die Sendung endet erst um 17.15 Uhr