Auch Daniela Büchner ist bei „Promi Big Brother“ dabei

Köln - Reality-Sternchen Daniela Büchner ist dieses Mal bei der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ („PBB“) dabei. Das teilte der Sender kurz vor Start der Staffel am Freitag (20.15 Uhr) mit. Zuschauer kennen die 43-Jährige von der Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“.

Die Witwe von TV-Auswanderer Jens Büchner trat schon beim „Sommerhaus der Stars“ und im RTL-Dschungelcamp auf: „Ich will nicht sagen, dass ich etwas, was ich getan habe, bereue - aber in anderen Formaten war ich oft drüber oder psychisch nicht ganz so stark wie ich jetzt bin.“ Sie gehörte zu den letzten drei bekanntgegebenen „PBB“-Kandidaten.

Auch Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang und Soap-Darsteller Danny Liedtke erschienen am Freitag als letzte auf dem Radar. Lang (34) wurde mit den Worten zitiert: „Wenn jemand schnarcht, stört mich das mehr, als wenn ich mal verstrubbelt aussehe.“ Liedtke (31, „Köln 50667“) versprach: „Meine Community wird mich dann auch mal von einer ganz anderen Seite sehen können.“ Ob er sich vorstellen könne, sich bei „Promi Big Brother“ zu verlieben? „Ausschließen würde ich es nicht. Verlieben kann man sich ja jeden Tag und dann auch eine Romanze haben.“

Mit den dreien im TV-Knast sitzen unter anderem Show-Veteran Jörg Draeger (75, „Geh aufs Ganze!“), Influencerin Ina Aogo, Dschungelkönigin Melanie Müller und Ex-Lottofee Heike Maurer.