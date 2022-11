Das einzig wahre Dschungelcamp - Wie „7 vs. Wild“ von Magdeburg aus zum Straßenfeger wurde

Mit seinem Wildnis-Abenteuer „7 vs. Wild“ stellt der Magdeburger Youtuber Fritz Meinecke Rekorde auf - und ganz nebenbei die deutsche Fernsehwelt auf den Kopf

Foto: PR/7 vs. Wild

Mit seinem Wildnis-Abenteuer „7 vs. Wild“ stellt der Magdeburger Youtuber Fritz Meinecke die deutsche Fernsehbranche auf den Kopf

Magdeburg/MZ - Der junge Mann im Park hält sich das Handy dicht vors Gesicht. Aus dem Lautsprecher dröhnt eine Melodie, die in diesen Tagen Millionen Menschen auf Anhieb erkennen. So klingt „7 vs. Wild“, die Überlebensdoku, die der Magdeburger Youtuber Fritz Meinecke sich im vergangenen Jahr ausgedacht hatte.