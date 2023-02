Mumbai/München - Shah Rukh Khan, einer der berühmtesten Bollywood-Stars, hat sich für ein Tanzvideo aus Deutschland zu seinem neuen Film bedankt. Der 57 Jahre alte Inder retweetete am Montag ein Video einer Gruppe Menschen, die in bunten Kleidern vor dem Karlstor in München zu einem Lied des Actionfilms „Pathaan“ tanzt - bei Minusgraden, wie es in dem ursprünglichen Tweet hieß. „Auch Deutschland tanzt mit dir“, stand bei dem Video.

„Pathaan“ bricht dieser Tage viele Zuschauer-Rekorde für Filme der in Nordindien gesprochenen Sprache Hindi. Damit ist Khan nach vier Jahren Pause ein großes Comeback gelungen. Berühmt wurde er bei Fans rund um die Welt als romantischer Liebhaber in Liebesfilmen. In „Pathaan“ geht es um eine Terrorgruppe, die Indien in einem großen Angriff zerstören möchte. Superheld Pathaan (Khan) muss sein Land vor dem Bösen retten. Den Film kann man auch in deutschen Kinos sehen.