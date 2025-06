Zu Beginn der Sendung präsentierte Moderatorin Andrea Kiewel stolz ihren Verlobungsring beim ZDF-Fernsehgarten. Doch später in der Sendung irritierte sie mit einem Satz. Was war da los?

Mainz. – Bei ihrer eigenen Jubiläumssendung konnte Moderatorin Andrea Kiewel wegen einer gesperrten Flugverbindung aus Israel zwar nicht anwesend sein, dafür wartete sie aber am Sonntag, dem 22. Juni, beim ZDF-Fernsehgarten mit einer besonderen Neuigkeit auf.

"Und wer auf Nachrichten, auf gute Nachrichten wartet – nur für Sie: Sie hat 'Ja' gesagt", gab "Kiwi" gleich zu Beginn der Show bekannt und zeigte dabei stolz ihren Verlobungsring.

Andrea Kiewel gibt im ZDF-Fernsehgarten ihre Verlobung bekannt

"Hallo Cherie, I love you", sagte die Moderatorin freudestrahlend in die Kamera. Das Publikum jubelte dementsprechend. Für die 60-Jährige könnte es bereits die vierte Ehe sein. Wie Tag24 berichtet, ist sie mit einem Israeli liiert, mit dem sie in Tel Aviv lebt.

Im Verlauf der Sendung wurde auch gleich Kiewels Treue auf die Probe gestellt. Schuld daran war ein Gast, der einen neuen Trend vorstellte: Eis im Brioche.

Ganz nah hielt Andrea Kiewel ihren Ring in die Kamera. (Screenshot: ZDF-Fernsehgarten)

"Wäre ich eine Süßigkeit, ein Dessert, wäre ich das", stellte Kiewel die Köstlichkeit vor. Dabei handelt es sich um eine Süßspeise, die ursprünglich aus Sizilien stammt und bei der Eiskugeln in Brioche (süßliches Hefegebäck) gefüllt werden.

Moderatorin irritiert mit Fremdgeh-Satz

Nachdem die 60-Jährige das Eis gekostet hatte, verkündete sie plötzlich: "Ich werde fremdgehen." Ein Satz, der die Zuschauer kurz nach ihrer Verlobungsankündigung dann doch irritierte.

Doch Kiewel löste die Situation schnell auf und erzählte, dass sie in Eisdielen bisher immer gerne Spaghetti-Eis gegessen habe. Doch nun die Wende: "Ich verlasse das Spaghetti-Eis und fange eine Affäre, eine Liaison an, mit der Brioche, gefüllt mit Eis."

In der Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens standen übrigens wieder jede Menge Schlagerkünstler auf der Bühne. So traten beispielsweise Heinz Rudolf Kunze, Annett Louisan, Anna-Carina Woitschack, Alcazar und Christin Stark auf.