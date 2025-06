Roxette kehrt auf die Bühne zurück. Beim Tollwood-Festival in München stehen Per Gessle und die schwedische Sängerin Lena Philipsson gemeinsam auf der Bühne.

München. – Fünfeinhalb Jahre nach dem Tod von Sängerin Marie Fredriksson kehrt die Musik von Roxette zurück auf deutsche Bühnen.

Per Gessle bringt Roxette zurück: Auftritte in Deutschland mit Lena Philipsson

Beim Tollwood-Festival in München wird Gründungsmitglied Per Gessle am Montagabend gemeinsam mit der neuen Sängerin Lena Philipsson auftreten.

Die Schwedin Philipsson zählt in ihrem Heimatland seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Musikerinnen. Nun steht sie erstmals als Teil der Kult-Band Roxette auf der Bühne, um gemeinsam mit Gessle Songs wie "Joyride" oder "It Must Have Been Love" live zu präsentieren.

Per Gessle: „Marie wird immer unersetzbar bleiben“

Per Gessle betont dabei immer wieder, dass es ihm darum gehe, das musikalische Erbe von Roxette weiterleben zu lassen. „Ich gründe kein neues Duo. Marie wird immer unersetzbar bleiben“, so der Musiker.

Mehr als drei Jahrzehnte lang schrieb Gessle die größten Roxette-Hits – jetzt bringt er sie gemeinsam mit Lena Philipsson wieder auf die Bühne.

Bereits im Februar startete das neue Tour-Projekt in Südafrika, gefolgt von Konzerten in Australien. Die Resonanz des Publikums fiel laut der Veranstalter durchweg positiv aus.

Roxette: Weitere Konzerte in Deutschland geplant

Nach dem Auftritt in München geht die Tournee in Deutschland weiter. Im November stehen Konzerte in Leipzig, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und Nürnberg auf dem Programm.

Vor knapp sechs Jahren starb Roxette-Sängerin Marie Fredriksson nach schwerer Krankheit. Foto: dpa | Henning Kaiser

Roxette gehörten seit Ende der 1980er-Jahre zu den erfolgreichsten Popbands weltweit. Über 80 Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Nummer-eins-Hits und ausverkaufte Konzerthallen prägten den internationalen Erfolg.

Das letzte Roxette-Konzert in Originalbesetzung fand 2016 statt, bevor sich Marie Fredriksson krankheitsbedingt zurückziehen musste. Die Sängerin starb im Dezember 2019 im Alter von 61 Jahren nach schwerer Krankheit.