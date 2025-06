New Wave und Punk: „Die Art“ zählte zu den alternativen Musikbands in der DDR. Nach ihrer Wiedervereinigung 2007 ist die Gruppe wieder unterwegs.

HALLE/MZ. - Leipzig, Sommer 1977: Holger „Makarios“ Oley, Jahrgang 1959 und geboren in der Messestadt, erfährt, was Aufmüpfigkeit im SED-Staat bedeuten kann. Er ist nicht zum Abitur zugelassen, die vormilitärische Ausbildung in der elften Klasse hat ihn – wie Oley betont – „maßlos angekotzt“. Also war er aus dem Wehrlager der „Gesellschaft für Sport und Technik“ (GST) abgereist. Und nun ist er Hilfsarbeiter, eine Ausbildung in einer Leipziger Druckerei folgt.