weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Kultur
    3. >
  3. Musik
    4. >

  4. Neujahrskonzerte in Sachsen-Anhalt: TV oder live, das ist hier die Frage

Neujahrskonzerte in Sachsen-Anhalt TV oder live, das ist hier die Frage

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist toll, läuft aber „nur“ im Fernsehen. Live-Erlebnisse gibt es aber in Sachsen-Anhalt einige zu erleben.

Von Anja Falgowski 10.12.2025, 10:35
Undine Dreißig gastiert u. a. in Aschersleben.
Undine Dreißig gastiert u. a. in Aschersleben. (Foto: dpa)

Halle/MZ - Natürlich sind die Wiener Philharmoniker mit ihrem Neujahrskonzert nur schwer an Popularität zu übertreffen, aber die meisten Menschen schauen das Ereignis doch nur im Fernsehen. Dabei gibt es in Sachsen-Anhalt zahlreiche Livekonzerte kurz nach Silvester, die Schwung in das neue Jahr bringen. Hier eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.