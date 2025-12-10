Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist toll, läuft aber „nur“ im Fernsehen. Live-Erlebnisse gibt es aber in Sachsen-Anhalt einige zu erleben.

TV oder live, das ist hier die Frage

Halle/MZ - Natürlich sind die Wiener Philharmoniker mit ihrem Neujahrskonzert nur schwer an Popularität zu übertreffen, aber die meisten Menschen schauen das Ereignis doch nur im Fernsehen. Dabei gibt es in Sachsen-Anhalt zahlreiche Livekonzerte kurz nach Silvester, die Schwung in das neue Jahr bringen. Hier eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit.