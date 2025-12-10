In Haldensleben hat am Dienstag ein 14-Jähriger mehrere Böller auf den Hof einer Grundschule geworfen. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden.

Von Zeugin gesehen! Jugendlicher wirft Böller auf Hof von Grundschule in Haldensleben

Haldensleben. - Am Dienstagmittag hat ein 14-Jähriger in Haldensleben mehrere Böller auf den Schulhof einer Grundschule geworfen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sah gegen 11.15 Uhr am Dienstag eine Zeugin, wie der 14-Jährige Böller auf den Schulhof warf. Er sei geflüchtet, sei jedoch von der Polizei in einem naheliegenden Wohnheim gefunden worden.

Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Gegen den Jugendlichen sei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet worden.