Roland Kaiser wieder auf der Bühne: Kaisermania 2021 soll stattfinden

Sänger Roland Kaiser will im August 2021 wieder in Dresden auftreten.

Dresden - Nach einem Jahr Pause kehrt Schlagersänger Roland Kaiser in Dresden zurück auf die Bühne. Wie die Veranstalter mitteilten, gibt es 2021 wieder vier „Kaisermania“-Konzerte am Dresdner Elbufer. Im Vorjahr hatte die Konzertreihe corona-bedingt ausfallen müssen.

Die Konzerte auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer in Dresden genießen bei Kaiser-Fans Kultstatus. Die Konzerte sind regelmäßig binnen einer Stunde ausverkauft, Hardcore-Fans warten ab dem frühen Morgen auf Einlass. Drinnen fließt dann der Alkohol und jedes Lied wird textsicher mitgesungen.

Terminiert wurden Kaisermania 2021-Konzerte für den 6. und 7. Augst sowie den 13. und 14. August. Zutritt erhält nach aktuellem Planungsstand nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Zudem wird die Zahl der Tickets in diesem Jahr auf 11.000 pro Abend reduziert.

Die Veranstalter schränken allerdings ein: Sollte sich die Corona-Lage in Dresden wieder verschlechtern, könnten die Konzerte erneut verschoben werden. „Wir versuchen für uns alle bis Mitte Juli Klarheit darüber zu bekommen, ob die Wunschtermine so umsetzbar sind“, so die Veranstalter. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung für dieses Jahr und versuchen mit allen Mitteln, eine weitere Verschiebung der beliebten Veranstaltungsreihe in das Jahr 2022 zu verhindern, können das allerdings zum aktuellen Zeitpunkt nicht gänzlich ausschließen.“ (mz/slo)