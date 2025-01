Los Angeles - Fans von Lady Gaga müssen nicht mehr lange auf neue Musik des Weltstars warten. Am 7. März werde „Mayhem“ erscheinen, kündigte die 38-Jährige in ihren sozialen Medien an. Das siebte Studioalbum der Sängerin soll 14 Songs umfassen. Zuvor hatte sie bereits die Tracks „Disease“ und „Die With a Smile“ veröffentlicht. Einen weiteren Song von dem neuen Album wolle Lady Gaga im Rahmen der Grammy-Gala an diesem Sonntag (2. Februar) vorstellen, zitierten US-Medien aus einer Mitteilung.

Das Album habe damit begonnen, dass sie sich ihrer Angst stellte, zu der Popmusik zurückzukehren, die ihre frühestens Fans geliebt hätten, teilte Lady Gaga in dem Statement mit. Den kreativen Prozess verglich sie damit, einen zerbrochenen Spiegel wieder zusammenzusetzen - „auch wenn man die Stücke nicht perfekt zusammenfügen kann, so kann man doch etwas Wunderschönes und Ganzes auf seine eigene neue Weise schaffen“.

Erst Ende September hatte Lady Gaga mit „Harlequin“ ein begleitendes Jazz-Album zu ihrem Kinofilm „Joker: Folie à Deux“ veröffentlicht. In der Fortsetzung des preisgekrönten Thrillers „Joker“ (2019) spielte die Grammy- und Oscar-Gewinnerin die Figur Harley Quinn, an der Seite von Joaquin Phoenix als der gescheiterte Komödiant Arthur Fleck.

Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, hatte davor mit „Chromatica“ im Mai 2020 ihr sechstes Studioalbum herausgebracht.